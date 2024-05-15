Фигуристка Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что представители фигуристки Камилы Валиевой получили положительный ответ от Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно её участия в шоу.

«Перед тем, как объявлять и обсуждать, мы продумывали, всё согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — цитирует Навку ТАСС.

13 мая появилась информация, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях.