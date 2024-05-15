Фигуристка Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA
- РИА Новости
«Перед тем, как объявлять и обсуждать, мы продумывали, всё согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — цитирует Навку ТАСС.
13 мая появилась информация, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева советуется с РУСАДА по поводу участия в мероприятиях.