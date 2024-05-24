Равнодушие Тарасовой и недовольство Дюамель: ФФККР одобрила смену спортивного гражданства рядом российских фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России одобрила Софье Самоделкиной, Аннабель Морозов, а также паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв смену спортивного гражданства. Информацию подтвердил генеральный директор федерации Александр Коган. Татьяна Тарасова уверена, что не стоит устраивать истерики из-за переходов атлетов «десятого эшелона», а Дмитрий Свищёв видит в этой тенденции подтверждение силы отечественной школы. Тем временем канадка Меган Дюамель призвала ISU блокировать такие переходы, если фигуристы остаются тренироваться в своей стране.

В затянувшейся истории перехода Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана наконец наступила развязка. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал 17-летней спортсменке релиз, так что уже с грядущей осени подопечная Евгения Плющенко сможет выступать на международных соревнованиях под новым флагом.

О том, что Самоделкина получила казахстанский паспорт, стало известно ещё в прошлом году, но процедура перехода затянулась из-за бюрократических сложностей в принимающей стране. Дело в том, что как раз в это время местная федерация по требованию ISU разделилась на две организации. Одна должна отвечать за фигурное катание, а вторая — за все остальные коньковые виды.

В связи с этим отправить запрос в ФФККР было просто некому — юридически новая федерация не имела на это права до регистрации в Министерстве юстиции. Но как только эта проблема решилась, письмо было незамедлительно направлено в Москву. Успели буквально на флажке, за несколько дней до заседания исполкома — а только этот орган принимает решения об откреплении спортсменов. По данным источников, чинить препятствия Самоделкиной не стали и отпустили её с миром. Равно как и Аннабель Морозов, которой разрешили представлять США, а также пару Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв, перебирающуюся под знамя Узбекистана. Как ранее сообщалось в СМИ, дочь известного тренера Николая Морозова разорвала сотрудничество с Игорем Ерёменко и скатывается с Джеффри Ченом. Сумеет новая пара подготовиться к началу этого сезона или отложит дебют до следующего, олимпийского, пока неизвестно.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган уже подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.

Как отметила Татьяна Тарасова, этому решению не стоит придавать особого значения: «Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона».

«Если федерация отпустила её (Самоделкину. — RT), значит, не считает это большой потерей. Для сборной Казахстана она, возможно, будет (перспективной и талантливой), для нашей команды не была», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Вряд ли стоит ожидать появления Софьи в списках участников Гран-при ISU, ведь они формируются по результатам прошлого сезона, а ученица Плющенко ни на одном официальном старте не выступала. Скорее всего, Самоделкина попробует силы на каких-то «челленджерах», а сосредоточится на внутреннем чемпионате, турнире четырёх континентов и, конечно же, чемпионате мира. Как признавалась девушка в интервью RT в январе, именно этот титул ей очень хочется выиграть. Если принять во внимание присутствие четверного сальхова и тройного акселя в её арсенале, то эта задача воспитаннице Плющенко вполне по силам.

Новость о выходе целого ряда спортсменов из-под российского флага быстро разлетелась по соцсетям и добралась в том числе до канадской фигуристки Меган Дюамель, известной своими русофобскими высказываниями. Не удержалась от комментариев двукратная чемпионка мира и на этот раз. По её мнению, россияне не должны выступать за рубежом не только под своим флагом, но и под другими.

«Думаю, что Международный союз конькобежцев должен пытаться предотвратить переход [в иностранную сборную] любых российских спортсменов, если только они не тренируются в другой стране. В ином случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством российскую программу», — написала она в соцсети.

По мнению Тарасовой, канадка просто боится конкуренции со стороны экс-россиян для своих соотечественников. А депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что вообще не имеет смысла «слушать бредни» Дюамель и серьёзно к ним относиться.

«Конечно, нас не может не тревожить переход некоторых наших фигуристов в другие команды, но одновременно это ведь и признание высокого уровня нашей школы. А требования запретить переходы — это не дело Дюамель, пусть она занимается развитием школы фигурного катания в своей стране. И ответит: а она против того, чтобы наши тренеры работали в Канаде и США и поднимали уровень вида спорта в этих странах? Миграция и получение спортивного гражданства в других странах — нормальная практика», — отметил парламентарий.

Другие решения исполкома

Тем временем на заседании исполкома ФФККР были приняты и другие решения, касающиеся национальной сборной. В частности, был сформирован состав команды на грядущий сезон. Среди женщин в него вошли Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.

В мужской части в шестёрку лучших попали Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов и Евгений Семененко. В целом всё это ожидаемо: в команду отобрались шесть первых спортсменов декабрьского чемпионата страны. Среди парников также обошлось без сюрпризов, хотя для некоторых дуэтов распределение мест может показаться обидным. Так, за бортом сборной остались Алёна Косторная и Георгий Куница, а также победители прыжкового турнира Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

А вот в танцах на льду, помимо известных пар, появился новый для взрослого уровня дуэт — действующие чемпионы страны среди юниоров, а также победители юниорского Гран-при Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Они заменили занявших четвёртое место в Челябинске Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда, которые расстались в межсезонье.

Также в федерации утвердили календарный план основных соревнований. Так, контрольные прокаты фигуристов в новом сезоне пройдут в Санкт-Петербурге 14—15 сентября. Там же состоятся чемпионат России по прыжкам, турнир шоу-программ и один из этапов Гран-при России. Эта серия турниров пройдёт с октября по ноябрь, и, помимо Северной столицы, их примут Магнитогорск, Казань, Красноярск и Москва, а финал состоится в Новосибирске с 13 по 16 февраля. Медали чемпионата страны на этот раз разыграют в Омске. Соревнования запланированы на 18—23 декабря.