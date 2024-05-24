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Авербух — об уходе Самоделкиной в Казахстан: в России конкуренция очень высока

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Хореограф Илья Авербух прокомментировал переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«У нас сейчас в женском одиночном катании есть огромное количество талантливых девушек и между ними идёт сильнейшая конкуренция. Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.

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