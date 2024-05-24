Авербух — об уходе Самоделкиной в Казахстан: в России конкуренция очень высока
«У нас сейчас в женском одиночном катании есть огромное количество талантливых девушек и между ними идёт сильнейшая конкуренция. Пожелаю Софье удачи, пусть все спортсменки катаются», — цитирует Авербуха РИА Новости.
Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.
Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Самоделкина летом приняла гражданство Казахстана.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.