Дюамель: ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов

Олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель прокомментировала смену спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель в социальных сетях.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Фигуристка летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.