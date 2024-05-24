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Дюамель: ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель прокомментировала смену спортивного гражданства российскими фигуристами.
Дюамель: ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов
  • РИА Новости

«Думаю, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются. В противном случае они по-прежнему поддерживают государственную программу в России», — написала Дюамель в социальных сетях.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Фигуристка летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.

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