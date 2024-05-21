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Чайковская — о смене гражданства Гейниш и Чигирёвым: не знаю откуда берутся эти новости

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на информацию о том, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв будут выступать за Узбекистан со следующего сезона.
Чайковская — о смене гражданства Гейниш и Чигирёвым: не знаю откуда берутся эти новости
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Как сообщает источник ТАСС, российские фигуристы Гейниш и Чигирёв планируют выступать за Узбекистан. По информации источника, документы уже поданы.

Фигуристы образовали пару в 2022 году. Они являются призёрами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко может перейти в сборную США.

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