Чайковская — о смене гражданства Гейниш и Чигирёвым: не знаю откуда берутся эти новости

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на информацию о том, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв будут выступать за Узбекистан со следующего сезона.

«У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости», — цитирует Чайковскую «Матч ТВ».

Как сообщает источник ТАСС, российские фигуристы Гейниш и Чигирёв планируют выступать за Узбекистан. По информации источника, документы уже поданы.

Фигуристы образовали пару в 2022 году. Они являются призёрами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы.

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