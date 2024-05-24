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Сихарулидзе: у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026

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Исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о шансах российских спортсменов выступить на Олимпиаде в 2026 году.
Сихарулидзе: у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026
  • Gettyimages.ru

«Конечно, на Олимпиаду шансы не просто остаются, они есть, мы в это верим. Нейтральные спортсмены могут выступать сейчас на Олимпиаде 2024 года в Париже. Зимние Олимпийские игры в 2026 году, ещё два года. Шансы большие, и мы надеемся и готовим команду к Играм 2026 года», — приводит слова Сихарулидзе РИА Новости.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее чемпион мира по фигурному катанию Брайан Жубер высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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