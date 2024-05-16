Чемпион мира Жубер: жаль русских фигуристов, не понимаю решения об их отстранении

Чемпион мира по фигурному катанию Брайан Жубер высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее», — приводит слова Жубера «Матч ТВ».

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Каори Сакамото высказалась о возможном возвращении россиян на международные турниры.