Чемпион мира Жубер: жаль русских фигуристов, не понимаю решения об их отстранении
«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее», — приводит слова Жубера «Матч ТВ».
9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Каори Сакамото высказалась о возможном возвращении россиян на международные турниры.