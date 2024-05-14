Сакамото: когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать

Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о возможном возвращении россиян на международные турниры.

Японка заявила, что, когда появились российские фигуристки с четверными прыжками, она потеряла себя и не знала, что делать дальше.

«Когда они вернутся на международные соревнования после долгого отсутствия, я, возможно, буду в какой-то степени переживать, но думаю, что это станет для меня хорошим стимулом», — приводит слова Сакамото Hochi.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Железняков считает, что российские фигуристки «уделали» бы всех на ЧЕ или ЧМ.