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Сакамото: когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать

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Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о возможном возвращении россиян на международные турниры.
Сакамото: когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать
  • Gettyimages.ru

Японка заявила, что, когда появились российские фигуристки с четверными прыжками, она потеряла себя и не знала, что делать дальше.

«Когда они вернутся на международные соревнования после долгого отсутствия, я, возможно, буду в какой-то степени переживать, но думаю, что это станет для меня хорошим стимулом», — приводит слова Сакамото Hochi.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Железняков считает, что российские фигуристки «уделали» бы всех на ЧЕ или ЧМ.

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