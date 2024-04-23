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Железняков считает, что российские фигуристки «уделали» бы всех на ЧЕ или ЧМ

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Хореограф Алексей Железняков порассуждал на тему того, как российские фигуристы выглядели бы на международных соревнованиях в случае допуска.

Железняков считает, что фигуристы из России немного уступают в классе спортсменам, выступающим на международной арене, например Илье Малинину, который, по его словам, «делает четверной аксель и шесть квадов за программу».

При этом он подчёркивает, что в остальных видах, а особенно в женском одиночном катании, ситуация совсем иная.

«Если бы сейчас наши девочки вышли на чемпионат мира или чемпионат Европы, то уделали бы всех в одну калитку», — сказал Железняков Metaratings.ru.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Железняков заявил, что многие фигуристы в России восстали из пепла. 

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