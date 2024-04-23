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Железняков считает, что многие фигуристы в России восстали из пепла

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Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уровне фигурного катания в России в условиях отстранения от международных турниров.

«Всё восстановилось, потому что человек привыкает ко всему и умеет приспособиться к любой ситуации. Сейчас в России большое количество шоу и турниров, которые вполне успешно заменяют международные соревнования. Многие ребята восстали из пепла, как птица Феникс, и вновь горят своим делом», — сказал Железняков Metaratings.ru.

Он также добавил, что у российских фигуристов хорошие призовые и большая поддержка со стороны Федерации фигурного катания России.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Камила Валиева призналась, что с совершеннолетием её поздравят на всю Россию.

 

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