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Фигуристка Худайбердиева призналась, что её путают с Загитовой

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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, что её путают с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Фигуристка Худайбердиева призналась, что её путают с Загитовой
  • РИА Новости

«Меня путают с Алиной. И блондинками, и брюнетками. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?» И потом отмечают Алину на фото», — сказала Худайбердиева в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Напомним, что Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова пожертвовала 0,5 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в «Крокусе».

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