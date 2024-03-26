Фигуристка Худайбердиева призналась, что её путают с Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, что её путают с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Меня путают с Алиной. И блондинками, и брюнетками. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?» И потом отмечают Алину на фото», — сказала Худайбердиева в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Напомним, что Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова пожертвовала 0,5 млн рублей для пострадавших в результате трагедии в «Крокусе».