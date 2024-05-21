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Плющенко: Игнатов захотел перейти ко мне, я никого не зазываю

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход фигуриста Макара Игнатова в свою академию.
Плющенко: Игнатов захотел перейти ко мне, я никого не зазываю
  • РИА Новости

«Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам», — цитирует Плющенко Sport24.

9 мая стало известно, что серебряный призёр чемпионата России — 2021 объявил о расставании с Евгением Рукавицыным, под руководством которого занимался почти десять лет, и объявил о переходе к Плющенко.

Ранее Плющенко высказался о новой перенесённой операции.

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