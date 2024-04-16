Бойкова и Козловский обратились к ISU спустя два года после отстранения

Чемпионы Европы и России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обратились к Международному союзу конькобежцев (ISU).

«Могли бы вы рассмотреть возможность поднятия стоимости за четверные выбросы? Спортсменка выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Без разминки!» — написали фигуристы в соцсетях, прикрепив видео с исполнением элемента.

В мае 2023 года Бойкова и Козловский из группы Тамары Москвиной перешли в группу Этери Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Бойкова рассказала о произвольной программе, которую пара катала в прошедшем сезоне.