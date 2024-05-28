Загитова: на Олимпийских играх так не переживала, как сейчас

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о стрессовом периоде в жизни.

«Всем привет! Извиняюсь, что так часто пропадаю. Просто завтра очень важный, серьёзный, нервозный день — сдача госов. Честно могу сказать, что даже на Олимпийских играх я так не переживала, как сейчас. Спонсор моей программы — глицинчик. Всем студентам и учащимся я желаю удачной сдачи экзаменов», — сказала Загитова в своём Telegram-канале.

Напомним, что Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она учится на факультете журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что Загитова терпит нападки за красоту и прямоту.