«Ведутся переговоры с бразильцами»: Лихачёв — об Играх дружбы, о силе «Динамо» и о сравнении Тюкавина с Кержаковым

Турнир по пляжному футболу на сентябрьских Играх дружбы может выйти не только статусным, но и зрелищным, особенно если в нём сможет принять участие сборная Бразилии. Об этом в интервью RT заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачёв. По его мнению, для молодых и подающих надежды Егора Ремизова и Амадиуса Виноградова это отличная возможность проявить себя на новом уровне. Специалист также рассказал, чем нынешнее футбольное «Динамо» напоминает ему команду, которая брала чемпионство 47 лет назад, и сравнил Константина Тюкавина с Александром Кержаковым.

— В сентябре в России пройдут Игры дружбы. Генсек РФС Максим Митрофанов заявлял, что именно пляжный футбол идеально впишется в программу состязаний. Каковы ваши ожидания от предстоящих соревнований?

— Я абсолютно согласен с такой позицией. Пляжный футбол давно и ярко себя зарекомендовал на таких турнирах, как, к примеру, чемпионат мира. Давно ходят разговоры о скорейшем присвоении нашему виду футбола олимпийского статуса, работы в этом направлении ведутся, и он способен украсить любые соревнования.

— После крайне насыщенного и чемпионского 2021-го национальная команда могла проверить свои силы только в Лиге наций и Играх стран СНГ. Игры дружбы, как кажется, — турнир несколько другого уровня. Можете назвать его полноценной альтернативой крупнейшим соревнованиям?

— Нашей команде будет приятно принять участие в турнире подобного масштаба. Полагаю, нас всех ожидает турнир высочайшего уровня, ведь среди участников будут и сборные мирового уровня, поэтому для нас это действительно будет что-то рядом стоящее с чемпионатом мира.

— Владимир Путин признался, что не ожидал такого резонанса от прошедших в Казани Игр Будущего. Верите, что и пляжный футбол на Играх дружбы откроется зрителю с новых сторон?

— Да, я верю в это. Каждый год растёт количество поклонников нашего вида спорта, аудитория расширяется. Даже в не самые простые времена, когда бушевала пандемия COVID-19, болельщики всё равно заполняли стадионы. Нам необходимо перенести это на сентябрь и Игры дружбы. Буду надеяться на вовлечённость поклонников и на проявленный интерес с их стороны. Это поможет России провести соревнования на самом высоком уровне, как мы обычно их и проводим.

— Вы верите, что пляжный футбол тоже способен произвести фурор. Почему в таком случае этого не происходило раньше?

— Существуют виды спорта, аудитория у которых сформировалась давно. Увы, мы не из их числа и конкурировать с условным хоккеем или футболом на данный момент не можем. Пляжный футбол — молодой вид, однако он продолжает развиваться и способен стать абсолютно узнаваемым. Именно такие турниры могут давать необходимый импульс и толчок в развитии.

— Испытываете ли вы гордость за пляжный футбол, который из всех родственных видов спорта единственный был включён в программу Игр дружбы?

— Да, приятно было это осознать. Считаю такое решение логичным: сборная России по пляжному футболу уже успела стать определённым брендом, и, уверен, нам по силам достойно представлять страну на международных турнирах.

— Для многих загадка, в каких кондициях на текущий момент пребывает возглавляемая вами дружина: слишком уж редко у сборной России есть возможность спарринговаться и демонстрировать свой уровень.

— Определённые опасения у меня есть: мы действительно давно не могли проверить свои силы на турнирах подобного уровня, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет даже у меня. Понимание, каким может быть состав, у нас есть, однако, кроме товарищеских матчей, в последнее время нам негде было проверить форму ребят воочию. С другой стороны, с задачей проведения контрольных спаррингов мы справились: сыграли в том числе с белорусами и парагвайцами.

— На данный момент шесть сборных подтвердили своё участие, среди них Россия, Оман, Иран, Сенегал и Белоруссия. Безотносительно текущей политической обстановки какие команды лично вы хотели бы видеть в качестве гостей?

— Насколько мне известно, ведутся переговоры с представителями сборных Бразилии, Парагвая, ОАЭ. Есть множество действительно интересных соперников и в Азии, и в Африке, но если действующие чемпионы мира — бразильцы — смогут приехать на турнир, это будет действительно особенной историей.

— На момент отстранения сборная России лидировала в мировом рейтинге BSWW. Сейчас же очки не начисляются и вперёд уже вырвались Бразилия и Италия. Имеет ли смысл в текущей ситуации обращать внимание на эти цифры?

— Я уже, наверное, года два-три как не смотрю в рейтинговую таблицу... Заглядываю иногда посмотреть прогресс развивающихся и перспективных сборных. Наши баллы сейчас заморожены, и непонятно, каким образом мы до сих пор остаёмся на третьем месте. Рейтинг — специфичная и условная вещь.

— В расширенном списке сборной остались игроки, трижды выигрывавшие мундиаль, но есть и футболисты, которые ещё не вкусили атмосферу и колорит крупных соревнований. На ваш взгляд, какая категория труднее переживает отстранение?

— Считаю, сложнее стучащимся в двери сборной ребятам. Некоторые из них вышли на пик спортивной формы, находятся в самом расцвете сил, однако не могут продемонстрировать лучшие качества на больших состязаниях. Тот же Егор Ремизов, считающийся одним из лучших отечественных футболистов, или Амадиус Виноградов. Будем надеяться, что у этих футболистов получится проявить себя должным образом на внутренних соревнованиях и попасть в состав сборной на Игры дружбы, которые станут для них поистине большим турниром.

— От футбола пляжного хотелось бы перейти к большому. «Динамо», болельщиком которого вы являетесь, пожалуй, ни разу не было так близко к чемпионству начиная с 1986 года, когда всего на одно очко отстало от «Динамо» киевского. Насколько хорошо вы помните тот сезон, ведь вам было восемь лет?

— Я очень хорошо помню тот промах Игоря Колыванова в матче с киевлянами и упущенное чемпионство. Этот эпизод до сих пор стоит перед глазами. И хотя я был маленький, фрагменты той встречи отложились в памяти.

— Учитывая колоссальную разницу во времени, реально ли найти общие черты между «Динамо» нынешним и образца той, советской, эпохи?

— В том составе бело-голубых была плеяда молодых отечественных игроков. Среди них Игорь Колыванов, Игорь Добровольский. В нынешнем же «Динамо» тон задают иностранные игроки: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Фабиан Бальбуэна и другие. Пожалуй, и тот состав, и нынешний играли в специфичный и искренний футбол — не каждый раз выиграешь матч, пропустив два мяча в свои ворота. Яркий футбол приятен глазу болельщиков, хотя мне, как тренеру, бывает непросто смотреть такие нервные игры.

— Уже многое было сказано о «проклятии жены Александра Севидова» — Лидии Дмитриевны, которая якобы наложила его на «Динамо» за то, что с мужем не очень хорошо обошлись в клубе. В марте этого года её сноха Галина Севидова отметила, что москвичи всё же смогут завладеть трофеем. Почему вы не отмахнулись от этой истории, как от мистического бреда?

— Я слышал о проклятии ещё от тех игроков, которые завоёвывали последнее чемпионство «Динамо». Люди действительно об этом говорили, и если команда на протяжении 47 лет не может стать чемпионом, возможно, что-то в этом и есть. Однако раз сказали, что в этом году всё будет хорошо, значит, остаётся на это надеяться.

— Несмотря на разговоры о проклятии, динамовцы на всех парах движутся к своему первому в российской истории чемпионству. Что, на ваш взгляд, экстраординарного сотворил Марцел Личка, чего не удавалось его предшественникам, ведь в своё время у некоторых из них в распоряжении были Кевин Кураньи, Андрей Воронин, Матьё Вальбуэна?

— На самом деле нынешний состав «Динамо» — один из сильнейших в истории. Множество опытных и мастеровитых иностранцев плюс, конечно же, молодой Костя Тюкавин. Не могу сказать, что нынешний состав бело-голубых слабее, нежели у кого-либо из предшественников. Чех привнёс свою идею, свой рисунок игры. Нас учили, что футбол в первую очередь начинается с обороны, «от печки». Команда же Лички порой действует азартно, показывает фестивальный футбол, однако это даёт результат. Мне довелось пообщаться с наставником команды, и могу сказать о нём только тёплые слова: это умный, добродушный человек и хороший специалист.

— Главным солистом атакующих действий команды выступает Константин Тюкавин. Негабаритный, но юркий форвард. Он своими действиями не напоминает вам Александра Кержакова?

— Есть общие черты, однако различий, на мой взгляд, всё же больше. Костя лучше играет спиной к воротам, он игрок штрафной площади. Думаю, в своё время быстрее был Саша, а Костя — футболист более тонкий, способный сыграть неординарно. Я бы скорее выделил общие черты у Тюкавина и Лаутаро Мартинеса из «Интера». Есть схожесть в их манере действий на поле.

— Продолжая тему тренерского штаба «Динамо», не могу не вспомнить ваши слова о мечте однажды оказаться в нём или на другой позиции в структуре клуба. Как это возможно, ведь сейчас не 1950-е, когда спортсмены и тренеры могли успешно совмещать выступления в разных видах спорта?

— Если говорить про футболистов, то подобный переход сейчас невозможен. Касаемо меня лично всё гораздо прозаичнее: есть большой накопленный тренерский опыт и внушительная база знаний, которая может помочь, поспособствовать этому.

— Каким должен быть первый шаг в такой ситуации и какими инструментами вы можете воспользоваться, чтобы в дальнейшем попробовать попасть в большой футбол?

— Инструменты имеются. (Улыбается.) Лишь бы было принято правильное решение между мной и тем, кто этими инструментами располагает.

— В футболе часто принято говорить про чемпионский фарт. Динамовцы несколько раз вырывали победу на последних секундах и даже получили шуточное прозвище «русский «Байер». Это и есть тот самый фарт?

— Наверное, что-то в этом всё-таки есть: на победном для нас чемпионате мира было много похожих моментов: голы на последних секундах и победы, одержанные в серии пенальти. Пожалуй, это можно назвать в некоторой степени магией. Хотя всему есть рациональное объяснение: игра команды заточена на атаку и необходимо играть до финального свистка.

— Остаётся только следить за развязкой РПЛ, где она обещает быть невероятно интересной. Однако в КХЛ кульминация уже произошла, и очень хотелось бы обсудить с вами выступление хоккейного «Динамо». Бело-голубые снова выиграли Кубок Континента, став лучшей командой регулярки. Что случилось в раунде плей-офф с «Трактором»?

— Плей-офф и его матчи — это особенная история. Бело-голубые во всех четырёх встречах перебросали своего соперника, действовали в атакующем стиле, однако в каждой из этих игр уступили. Есть ощущение досады и недосказанности от выступления, и остаётся надеяться на более удачное в следующем сезоне.

— У «Динамо» одна из самых звёздных по именам атакующая линия в лиге. Никита Гусев, Седрик Пакетт, Джордан Уил, Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский. Эти игроки наводили ужас на соперников в регулярке, но с первого же раунда против Минска немного забуксовали — лучшим по очкам в розыгрыше Кубка Гагарина стал защитник Менелл. Это психология?

— Назвать выступление лидеров команды в плей-офф неудачным, наверное, не могу, однако своих очков они действительно где-то недобрали. Ребята много комбинировали, выводили друг друга на броски, которых было нанесено очень много, но более прагматичный хоккей «Трактора» в этот раз оказался более успешным.

— Практически весь костяк команды сохранён, но ложка дёгтя для болельщиков бело-голубых проявилась в виде перехода многолетнего капитана Андрея Миронова в «Спартак».

— Так случается в спорте. Мне удалось поговорить с Андреем, полагаю, ему не удалось договориться с клубом о деталях будущего соглашения. Конечно, это потеря для бело-голубых, однако Миронову могу только пожелать удачи.

— Такие переходы в хоккее случаются чаще, нежели в футболе. Есть примеры, в частности, Дмитрия Вишневского, Егора Зайцева, Михала Чайковски. Страдает ли от этого принципиальность извечного и классического российского противостояния?

— Вы правы, у всех этих защитников есть динамовское прошлое, однако в нынешних реалиях не думаю, что это негативно сказывается на московских дерби, скорее наоборот — придаёт дополнительного шарма.

— После вашей стажировки в хоккейном «Динамо» вы заявили, что те два дня были незабываемыми и вы вынесли много полезного из увиденного в тренировочном процессе. Какие-то вещи уже удалось применить на практике?

— Тут речь идёт скорее об очень тонких и не всегда заметных для зрителя моментах. В наших видах спорта есть много общего. Периодичность и цикличность смен на поле и площадке: мы, так же как и в хоккее, практикуем наложение звеньев, короткие смены. Есть много важных нюансов, о которых мы с Алексеем Кудашовым поговорили. Например, настрой, поведение, даже внешний вид игроков перед игрой о многом могут свидетельствовать. Полезно было поработать именно в этом направлении.