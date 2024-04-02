Кудашов останется тренером ХК «Динамо» в следующем сезоне

Президент хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что Алексей Кудашов продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Сегодня представители клуба провели пресс-конференцию, на которой были подведены итоги сезона-2023/24.

«Рассчитывали на большее, команда играла в целом неплохо. Наверное, где-то в плей-офф не смогли справиться, к сожалению», — отметил Воронин.

22 марта в четвёртой игре серии динамовцы уступили «Трактору» и покинули текущий розыгрыш Кубка Гагарина. Общий счёт в серии — 4:0 в пользу хоккеистов челябинской команды.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отменило встречу с болельщиками из-за теракта в «Крокусе».