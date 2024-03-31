«Динамо» отменило встречу с болельщиками из-за теракта в «Крокусе»

Московское «Динамо» отменило встречу с болельщиками, которая была запланирована по окончании для московских хоккеистов сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

«В связи с последними событиями нам не удастся провести закрытие сезона, но мы с нетерпением будем ждать с вами встречи в новом чемпионате», — цитирует ТАСС капитана бело-голубых Андрея Миронова.

Спортсмен по итогам сезона выразил слова благодарности партнёрам по команде, а также тренерам, руководителям, персоналу и фанатам, которые поддерживали спортсменов.

22 марта в четвёртой игре серии динамовцы уступили «Трактору» и покинули текущий розыгрыш Кубка Гагарина. Общий счёт в серии — 4:0 в пользу хоккеистов челябинской команды.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее футбольное «Динамо» пригласило на матч с «Ростовом» комментатора Виктора Гусева и двух сотрудников «Крокус Сити Холла», проявивших героизм во время теракта.