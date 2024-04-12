Сорокин: Игры дружбы — это самый неполитизированный турнир

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о соревнованиях.

«Очень странно слышать, что мы политизированы. Игры дружбы — это самый неполитизированный турнир. Наш турнир целиком сконцентрирован на спортсменах. У нас не предполагается никаких дискриминационных практик. Даже спортсмены Украины могут участвовать в Играх дружбы. У нас нет шанса выстроить содержательный диалог с теми, кто нас обвиняет в политизации», — сказал Сорокин во время выступления на круглом столе.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.