Крашенинников ответил Уткину, назвавшему пляжный футбол «ковырянием в носу»

Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников высказался о словах журналиста Василия Уткина, который назвал пляжный футбол «ковырянием в носу».

«Прекрасно помню слова нашего вратаря Данилы Ипполитова, который в 2013-м завоевал золото ЧМ, а сейчас работает продюсером. Он сказал мне замечательную фразу: «В первую лигу соваться не буду». И ушёл в кино. Зачем ему 100 тыс. рублей за матч с условными «Химками», если он получает миллион? А для нас те деньги, которые мы зарабатываем на ЧМ, — вся жизнь. Ими мы обеспечиваем семьи, хотя рубимся за копейки по меркам большого футбола. С другой стороны, я смотрю, как отечественные топ-клубы выступают в Лиге чемпионов, и не получаю никакого удовольствия. Думаю, болельщики, которые приходили на наш чемпионат мира, испытали куда больше положительных эмоций. А их за деньги не купишь», — сказал Крашенинников в интервью RT.

Ранее он поделился мнением о ситуации с пляжным футболом в России.