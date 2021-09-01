Футболист сборной России: я трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу, хотя у меня нет таунхаусов и спорткаров

Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился мнением о ситуации с пляжным футболом в России.

«На сегодняшний момент есть всего два клуба, которые экономически стабильны: «Кристалл» и «Локомотив». Представьте, если президент железнодорожников Виталий Погодин решит прекратить финансирование. Тогда и глава «Кристалла» Олег Баринов потеряет интерес. И пляжного футбола в России не станет. Показательный момент: в преддверии ЧМ в Москве на чемпионат страны заявилось всего семь команд. Надеюсь, будет какой-то толчок. Всё зависит от финансирования. Будут деньги — появятся сильные исполнители, которые, скажем, не заиграли в ФНЛ. Возрастёт конкуренция. Но у нас люди хотят получать. А мне важнее показывать результат. Я горжусь тем, что являюсь трёхкратным чемпионом мира, хотя у меня нет таунхаусов и спорткаров», — сказал Крашенинников в интервью RT.

Ранее он заявил, что песня «Знаешь ли ты» в исполнении болельщиков трогала его больше всего во время чемпионата мира в Москве.