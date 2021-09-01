Крашенинников: когда стадион пел «Знаешь ли ты» МакSим, получалось круто и волшебно

Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников заявил, что песня «Знаешь ли ты» в исполнении болельщиков трогала его больше всего во время чемпионата мира в Москве.

«Много где говорил, но болельщики — наше всё. Например, фактически они сделали победу над Швейцарией. Они помогли нам выйти в финал, а потом и взять кубок. Лучшей атмосферы я не встречал никогда по ходу карьеры. Благодарен всем, кто пришёл. А когда стадион пел «Знаешь ли ты» МакSим, это получалось по-настоящему круто и волшебно. Сразу вспомнилось, как здорово в Дубае на Межконтинентальном кубке исполняют «Катюшу». Там это делают как-то особенно», — рассказал Крашенинников в интервью RT.

Футболист признал, что ему не хватало флага и гимна, вместо которых приходилось использовать стяг сборной РФС и слушать концерт Чайковского.

«Но главное — люди гнали вперёд. Признаюсь, у нас были мысли исполнять гимн перед играми, несмотря ни на что. Но потом решили, что лучше не нагнетать. Как видите, в итоге и «Наши парни» стали чемпионами, и все прекрасно знают, откуда они», — добавил Крашенинников.

Ранее Крашенинников вспомнил, как сборная России отыграла два мяча в концовке полуфинала с национальной командой Швейцарии.