Крашенинников вспомнил в деталях, как сборная России отыгралась в полуфинале пляжного ЧМ по футболу

Чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников вспомнил, как сборная России отыграла два мяча в концовке полуфинала с национальной командой Швейцарии.

«Мы всё равно верили. А если бы допустили её и опустили головы, сражались бы за бронзу с Сенегалом. Плюс трибуны гнали вперёд. Ещё сильнее вера укрепилась, когда Никоноров сократил отставание до минимума. Мяч просто чудом юркнул между ног Элиотту Генри Давиду Моноду, которому по итогам турнира вручили «Золотую перчатку». А концовку встретил на скамейке запасных. За 24 секунды до конца уступил место на площадке как раз Шишину, который навязал борьбу оппоненту и отдал результативную передачу. Верил в него и сказал: «Димка, давай ты». Лихачёв уже не понимал, кто кого меняет. Сел и натянул на голову манишку. В голове пронеслось: «Пожалуйста, сравняйте… Мы можем…» И только по «взорвавшимся» трибунам понял, что произошло. Радость была безумная», — рассказал Крашенинников в интервью RT.

По словам защитника, именно в тот момент у него появилась уверенность в том, что команда заберёт этот матч.

«Наверное, гол Шкарина можно назвать самым эмоциональным моментом чемпионата. Пользуясь случаем, хочу ещё раз отметить Диму Шишина. Это наш лучший бомбардир. Он забил за сборную больше 200 мячей. Сумасшедший снайпер. Но на домашнем ЧМ он играл немного другую роль, не отличился ни разу, но помог нам подняться на вершину своим отбором и передачей с песка. Матч с Испанией тоже невозможно забыть, как пацаны втроём выстояли против четверых соперников. Романов, Шкарин и Никоноров просто стелились под удары. Каждая встреча получилась важной», — добавил футболист.

Ранее Крашенинников заявил, что арбитры не засуживали сборную России в четвертьфинале с национальной командой Испании.