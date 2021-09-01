Крашенинников высказался об «убийстве» сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников считает, что арбитры не засуживали сборную России в четвертьфинале с национальной командой Испании.

«Неоднократно проходили через это. Даже в СМИ писали: «Россия всем надоела. Дайте выиграть другим». А мы всё равно приезжали и брали золото, хотя порой судейство было ужасным. Всё это только нас закалило. Тем не менее не могу сказать, что арбитры допускали какие-то катастрофические ошибки, скорее, судили, как было. Да, в полуфинале со Швейцарией Романову стоило дать жёлтую карточку, а не прямую красную, но у него всё равно имелся горчичник. В нашу сторону тоже порой свистели. Никогда не разбираю работу судей и даже не хочу обсуждать данную тему», — заявил Крашенинников в интервью RT.

По словам защитника, с рефери стоит вести позитивный диалог, а не кричать и обзывать их, тогда и отношение будет положительным.

«Фёдор Земсков атаковал соперника сзади. Ромо посчитал, что он мог нанести травму. Вторая жёлтая. Макаров дважды отмахнулся от оппонента рукой. Да, судья мог поступить иначе. Артур Папоротный, вися на карточке, зачем-то начал в чужой штрафной нарушать правила на вратаре. Поэтому никакого «убийства» не было. Думаю, они бы и сами побоялись нас засуживать, до аэропорта ведь надо доехать», — добавил футболист.

Ранее Крашенинников признался, что месяц не видел свою семью из-за подготовки к турниру.