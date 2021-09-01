Крашенинников рассказал, сколько не видел семью из-за ЧМ по пляжному футболу

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Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Юрий Крашенинников признался, что месяц не видел свою семью из-за подготовки к турниру.
Крашенинников рассказал, сколько не видел семью из-за ЧМ по пляжному футболу
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«На следующий день после финала улетел в Сочи, куда ко мне прилетела жена с детьми. Проведём здесь всего несколько деньков, а потом придётся дальше готовиться к новым соревнованиям. Страшно сказать — месяц не видел семью. Набирали форму в преддверии самого важного соревнования в жизни. Очень много времени провели вместе с ребятами на сборах. Я, например, жил с Кириллом Романовым, и он мне настолько надоел… (Смеётся.) Хотелось поскорее увидеть родных. Хорошо, что супруга сумела выбраться на матч с Японией, но без сыновей. Из положительных моментов — появилась возможность пожить на базе в Новогорске в отличных условиях. Одна икра на завтрак чего стоит. А потом уже переехали в отель, который предоставила ФИФА, немного сменили обстановку», — рассказал Крашенинников в интервью RT.

Ранее двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский прокомментировал победу национальной команды на первенстве планеты в Москве.

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