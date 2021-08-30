Горчинский: Япония не настолько хороша, чтобы обыграть такую Россию

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Бывший игрок сборной России, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский прокомментировал победу национальной команды на первенстве планеты в Москве.
Горчинский: Япония не настолько хороша, чтобы обыграть такую Россию
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«В финалах надо играть почаще, чтобы их выигрывать. У нас в сборной шесть чемпионов мира, в финале играли пять, потому что Кирюха Романов был дисквалифицирован. Они просто опытнее. В финалах всё может случиться, и у Японии хорошая команда, но она не настолько хороша, чтобы обыграть такую сборную России», — цитирует Горчинского «Газета.Ru».

Сборная России по пляжному футболу одержала победу на чемпионате мира, который проходил в Москве. В финале национальная команда обыграла Японию со счётом 5:2.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.

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