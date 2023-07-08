Глушаков: пришло время поднимать пляжный футбол

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал включение в состав клуба «Строгино» для участия в чемпионате России по пляжному футболу.

«Хочу сразу сказать, что я не заканчиваю карьеру, как многие могли подумать. Пришло время поднимать пляжный футбол. Это очень сложный вид спорта, старые игроки тут не выдерживают, а значит, я ещё молодой и перспективный», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Игрок также отметил, что на данный момент идут переговоры с другими футбольными командами и есть предложения от заинтересованных клубов. По его словам, пляжный футбол — хорошая возможность попробовать себя в интересном виде спорта, открыть для себя что-то новое.

Московская команда внесла 36-летнего игрока в заявку на следующий сезон.

19 июня «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Глушакова. Игрок выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба он провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».