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Глушаков: не знаю, в какой должности, но я обязательно буду в «Спартаке»

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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».
Глушаков: не знаю, в какой должности, но я обязательно буду в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мечта о возвращении в «Спартак» жива: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, тренером, а может, и в качестве игрока. Но можно и сразу возглавить «Спартак» — поверьте, хуже не будет», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.

С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 

Ранее Глушаков высказался о работе чешского специалиста Марцела Лички в «Оренбурге».

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