Глушаков: не знаю, в какой должности, но я обязательно буду в «Спартаке»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что хотел бы вернуться в «Спартак».

«Мечта о возвращении в «Спартак» жива: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, тренером, а может, и в качестве игрока. Но можно и сразу возглавить «Спартак» — поверьте, хуже не будет», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

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С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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