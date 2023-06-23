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Глушаков: Личка — мужик со стержнем

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Полузащитник Денис Глушаков высказался о работе чешского специалиста Марцела Лички в «Оренбурге».
Глушаков: Личка — мужик со стержнем
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Он поставил хорошую игру, но многое зависело от латиноамериканцев. Если их убрать, сложно будет играть. Я думал, он тихий и спокойный, а оказалось, что он со стержнем мужик. «Пихал» защитникам, ещё кому-то. У них удалили игрока, а он сказал, что они будут умирать на поле, не надо никакой замены. Молодец», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Ранее Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.

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