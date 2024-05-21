«Там будет несколько проще»: фигуристка Морозов может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную США

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко в ближайшее время могут сменить спортивное гражданство. По версии одного из источников, в ближайшее время спортсмены перейдут под флаг США, если ФФККР согласится их отпустить. При этом по другой информации, на столь принципиальный шаг готова пойти только партнёрша, у которой и так был американский паспорт. Она может встать в пару Джеффри Ченом, не блиставшим на взрослом уровне. По мнению Елены Вайцеховской, эта новость не стала сюрпризом, поскольку танцоры давно тренируются за океаном у отца девушки.

Отъезд в США и слухи про выступление за Францию

Переход отечественных фигуристов в другие сборные после отстранения страны от международных соревнований превратился в устойчивый тренд. В ФФККР ещё в сентябре 2022-го сообщали о 19 поданных прошениях на смену спортивного гражданства. А больше остальных запомнилась история Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые могли оказаться в США и Израиле, а в итоге выступают под флагом Грузии.

Похоже, в ближайшее время по их пути готова последовать как минимум Аннабель Морозов. Пока информация об их будущем с Игорем Ерёменко поступает противоречивая. Согласно версии одного из источников, оба фигуриста намерены представлять США. По другим данным, дуэт распался вообще, а партнёрша хочет выступать под американским флагом вместе с Джеффри Ченом, братом одиночницы Карен Чен.

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Сообщалось, что местная федерация уже должна была направить в ФФККР соответствующий запрос. А Ерёменко, напротив, не собирается идти на такой шаг.

При этом в апреле наставник танцоров Анжелика Крылова заверяла, что они продолжают работать в США под руководством отца фигуристки Николая. Вместе с тем смена сборной его дочерью вряд ли кого-то удивит, ведь у неё, помимо гражданства РФ, есть паспорта США и Франции.

Показательно, что подобные слухи ходят вокруг атлетов давно. В декабре сообщалось об их возможном переходе как раз в национальные команды двух упомянутых стран. Сообщалось даже, что они прекратили работать под руководством своего наставника.

Однако в ФФККР всё опровергли и опубликовали специальное заявление по этому поводу, хотя и подтвердили их отъезд в США.

«Танцевальная пара намерена продолжить сотрудничество с Крыловой.В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует заниматься в Америке», — отметили в организации.

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе также заверил, что никаких документов от них не поступало. В свою очередь, во Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) тоже подчеркнули: спортсмены с ними на связь не выходили.

История началась ещё в июне 2023-го. Тогда американский журналист Дэйв Лис сообщил, будто ФФККР не дала разрешение Морозов на выступление за другую страну. Её отец отметил, что подобных просьб вообще никогда не поступало.

«Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», — заявил он.

Порез после столкновения с Шанаевой и провальный этап с Нарижным

Даже если Морозов решит выступать под флагом США, это не станет для отечественных болельщиков трагедией, поскольку в последние годы талантливая девушка больше запомнилась различными проблемами, чем яркими прокатами.

Символично, но с Ерёменко она приняла участие всего в одном официальном турнире. Атлеты образовали дуэт летом 2023-го и принялись готовиться к сезону сначала под руководством отца фигуристки в США, а затем с Крыловой — в России.

Оба буквально излучали оптимизм. Например, молодой человек признал, что предложение партнёрши объединиться стало для него сюрпризом, ведь он подумывал завершить карьеру. А фигуристка назвала их отношения отличными.

«Мы сами уже взрослые люди, через многое прошли. Если раньше, допустим, с Андреем Багиным порой ссорились, выясняли отношения, то это потому, что были моложе, каких-то вещей не понимали. Мне — 16, ему — 19. Все разногласия были связаны с «переходным» возрастом. А с Игорем мы это переросли и чётко знаем, что делаем, для чего, ради чего, и всё лишнее отбрасываем — остаётся главное. Думаю, мне очень повезло, что стали кататься вместе. Ко всему прочему очень подружились», — рассказывала она в интервью.

Увы, дебютное выступление на этапе Гран-при страны в Красноярске пока получилось для них последним. На разминке перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой, и та коньком порезала ей ногу. Ценой невероятных усилий спортсмены всё же вышли на лёд и даже заняли третье место, но снялись со второго дня.

После этого Елизавету некоторые обвиняли как минимум в неосторожности. Многие сочли это местью, ведь предыдущий сезон оппонентка провела как раз с бывшим партнёром Шанаевой Дэвидом Нарижным. Сама она уверяла, что всё произошло случайно.

Крылова же прямо заявила, что подобный случай не первый для Елизаветы. Стало ли это только неосторожностью или нет, судить сложно, но Морозов наложили семь швов на голень. В конце октября она изъявляла желание как можно скорее выйти на лёд.

«Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу отметить и поблагодарить Игоря Ерёменко за его поддержку и за то, что был со мной каждую секунду, вообще не отходил от меня и помогал во всём. Он переживал больше всех, и я нами так горжусь. Игорь мой герой», — написала девушка в социальных сетях.

К сожалению, выздороветь быстро не удалось, и пара пропустила все оставшиеся этапы Гран-при и, соответственно, не отобралась на чемпионат России.

Абсолютно неудачным получилось и упомянутое сотрудничество с Нарижным. Вместе они стартовали лишь на паре этапов Гран-при. А перед первенством страны в ФФКР сообщили о распаде дуэта.

Таким образом, Морозов толком не демонстрировала своё мастерство ещё со времён катания с Багиным. С ним она и добилась наивысших успехов в карьере. На внутренней арене они выиграли несколько этапов Кубка России, дважды занимали четвёртую строчку на ЧР и в 2020-м даже оказались первыми запасными в сборную на чемпионат мира. На международном уровне удалось взять серебро на турнире Золотой конёк Загреба 2019.

«Международные танцы такой дуэт однозначно способен украсить»

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, возможный переход девушки в национальную команду США не станет сюрпризом, поскольку её отец давно говорил о таких намерениях. Более того, она уверена, у Морозов есть там перспективы.

«Стратегически это правильно: Николай давно одержим идеей вывести дочь на высший уровень мировых танцев, и делать это в стране, где есть сильная федерация и не слишком высокая конкуренция, несколько проще: всегда будет мотивация преодолевать себя и обстоятельства. Факт, что фигуристка в очередной раз сменила партнёра, здесь мне представляется большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идёт медленнее, да и сама Аннабель уже не подающая надежды юниорка, а 23-летняя девушка, время которой в спорте вот-вот начнёт уходить. И всё-таки с учётом того, что Морозов — очень интересный постановщик, а его дочь — сильная во всех отношениях спортсменка, международные танцы такой дуэт однозначно способен украсить», — считает Вайцеховская.

А вот известный тренер Татьяна Тарасова высказала противоположную точку зрения и верит, что отъезд фигуристов не станет потерей.

«Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали? Пусть уходят», — цитирует специалиста Sport24.

Осторожнее высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она считает, что хотя фигуристов не за что осуждать, едва ли за океаном предложат лучшие условия.

«Это их право, особенно если есть желание перейти в сборную США. От того, жалко мне или нет, решение не изменится. Наверное, они долго думали и рассматривали варианты. Чтобы выступать за другую страну, надо иметь гражданство, а это не такой лёгкий вопрос. К тому, что спортсмены выбирают другое гражданство отношусь также, как к тому, что многие россияне уезжают работать и жить в другие страны. Законом это не запрещено», — цитирует Роднину Sport24.