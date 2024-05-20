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РИА Новости: танцевальный дуэт Морозов и Ерёменко рассматривают переход в США

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Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко могут перейти в сборную США.
РИА Новости: танцевальный дуэт Морозов и Ерёменко рассматривают переход в США
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, юридически переход в команду США осуществить легче, чем во Францию, куда ранее собирались спортсмены.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.

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