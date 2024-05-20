Проводы Джикии, дубль Сулейманова и парады голов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: чем запомнился 29-й тур РПЛ

«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голам-близнецам Тео Бонгонды и Романа Зобнина, а также устроил торжественные проводы капитану Георгию Джикии. Дубль Тимура Сулейманова помог «Локомотиву» дома взять верх над «Факелом», а «Балтика» в гостях уступила «Ростову» и существенно осложнила себе задачу по сохранению прописки в элите. «Урал» и «Оренбург» забили на двоих шесть мячей и, хоть и не выявили лучшего, покинули зону стыков, а ЦСКА нанёс крупное поражение «Пари НН» и помог установить новый рекорд результативности в РПЛ. Чем запомнился 29-й тур — в материале RT.

Ударная концовка «Локомотива»

«Локомотив», хотя и проводит неоднозначный сезон, завершает его достойно. Команде даже удалось включиться в борьбу за медали, но разгром «Зенитом» «Ахмата» поставил крест на таких надеждах. Это не отменяет того факта, что железнодорожники смотрятся очень прилично: в матче с «Факелом» удалось одержать третью победу подряд. Причём сражающиеся за сохранение прописки в Премьер-лиге воронежцы были предельно мотивированны, а важность игры для них подчёркивал приезд в Москву пары тысяч фанатов.

В итоге они, пусть и владели мячом чуть меньше, нанесли больше ударов (15 против 14) и лишь незначительно уступили по количеству выстрелов в створ. Однако очередную бесподобную встречу провёл Илья Лантратов, в мае ещё не пропускавший в РПЛ. Он совершил семь сейвов, ряд из которых получились ключевыми. Например, в первой половине рукой перевёл мяч в перекладину после удара Сергея Божина. Справедливости ради, его визави Александр Беленов действовал не хуже.

Но в составе коллектива Игоря Черевченко не нашлось своего забивного форварда, тогда как у хозяев опять блеснул Тимур Сулейманов. В нынешнем розыгрыше РПЛ нападающий редко попадал в основу. Михаил Галактионов предпочитал ему на острие Артёма Дзюбу, а воспитанника клубной академии чаще выпускал в Кубке. И даже когда ему предоставляли шансы, он ими, как правило, не пользовался.

Всё изменилось после удачного выхода на замену в Нижнем Новгороде, где футболист помог совершить камбэк. В следующем туре он, тоже выйдя на поле по ходу игры, огорчил «Спартак». А в отчётном матче ему удалось оформить дубль. Оба гола получились рабочими. Сначала Сулейманов с близкой дистанции замкнул головой подачу Антона Миранчука, а затем воспользовался отскоком на розыгрыше углового. Это позволило ему с девятью мячами во всех соревнованиях догнать в командной гонке бомбардиров Наира Тикнизяна.

Рабочая победа «Спартака»

То же самое, что о «Локомотиве», в апреле — мае можно сказать о «Спартаке». Только в случае с десятикратными чемпионами благотворно сказалась замена на тренерском мостике. Единственное, в полуфинале Кубка России красно-белые сенсационно уступили «Балтике». Зато в РПЛ во главе с Владимиром Слишковичем они не знают поражений.

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Вот и в рамках 29-го тура удалось в домашних стенах на классе обыграть крепкий «Рубин». Исход матча во многом решили голы-близнецы хозяев с интервалом в девять минут. Открыл счёт Тео Бонгонда. Конголезец в ходе контрвыпада протащил мяч с левого фланга в центр и из-за пределов штрафной аккуратно низом пробил в дальний угол. Вскоре его трюк повторил Роман Зобнин, причём не славящийся высокой результативностью универсал отличился во второй встрече подряд. Он, обыгравшись с Кристофером Мартинсом Перейрой, почти с той же точки, как и партнёр, аналогичным ударом вынудил капитулировать Юрия Дюпина. Окончательно же всё стало понятно по истечении часа игры, когда люксембуржец довёл дело до разгрома.

Но самым важным моментом стало прощание с Георгием Джикией. С капитаном, проведшим в коллективе больше семи лет и завоевавшим с ним три трофея, не стали продлевать истекающий летом контракт. Он получил место в старте, а во втором тайме был специально заменён. Одноклубники организовали защитнику сразу два коридора: один — из основных исполнителей, другой — из резервистов. Джикия пытался сохранять хладнокровие, но с трудом сдерживал слёзы, особенно когда обнимался с Александром Соболевым и Зобниным. Болельщики тоже устроили одному из старожилов команды стоячую овацию.

Единственная ложка дёгтя — пропущенный в концовке мяч от Мирлинда Даку. В весенней части сезона косовар неудержим и записал себе в актив уже пять голов и три результативные передачи в РПЛ.

Несгибаемый характер «Урала»

Борьба за выживание в РПЛ весной получается не менее интересной, чем сражение за чемпионство. Красноречивый факт: после 28-го тура сразу четыре команды имели по 29 очков и делили 11—14-ю позиции. Две из них в 29-м туре сошлись между собой — «Урал» и «Оренбург». Складывалось впечатление, что болельщики увидят осторожный футбол, но на деле они стали свидетелями триллера с шестью голами и невероятным сценарием.

Дебют, как это часто происходит, екатеринбуржцы провалили. Совсем недавно они также в домашних стенах пропустили от «Балтики» уже на первой минуте, а теперь — на третьей. Дмитрий Воробьёв замкнул подачу Химми Марина справа. Но незадолго до перерыва бывшую дружину огорчил Силвие Бегич, защищавший её цвета в 2017—2019 годах.

Во втором тайме интрига, показалось, умерла после голов Мохаммада Горбани и Матиаса Переса. Аргентинец с семью точными ударами вдобавок стал автором уникального достижения. Только один центральный защитник в XXI веке забил больше в отдельно взятом розыгрыше РПЛ — Денис Колодин в 2007-м (девять). Но секрет результативности россиянина крылся в семи реализованных пенальти, тогда как латиноамериканец подошёл к точке лишь раз.

А подопечные Виктора Гончаренко умудрились в очередной раз проявить характер. Причём начало камбэку положил Бегич, оформивший дебютный дубль в карьере. Сработала и замена от наставника. Именно свежий Гильерме Шеттине восстановил равновесие. Более того, на 94-й минуте он воспользовался кроссом с фланга и вывел «шмелей» вперёд. К сожалению для хозяев, радость была недолгой. Посовещавшись с коллегами, Сергей Чебан зафиксировал у бразильца игру рукой. Этот вердикт вызвал негодование у президента клуба Григория Иванова, который посетовал, что судья испортил праздник всему городу.

Ключевая осечка «Балтики»

В свою очередь, другой аутсайдер — «Балтика», отстававшая от указанной четвёрки на три очка, — не сумел обыграть на выезде «Ростов». Футболисты попросту не восстановились после сенсационного выхода в финал Кубка России, а у Сергея Игнашевича не было возможностей для масштабной ротации. В результате в составе по сравнению с матчем со «Спартаком» произошла всего одна рокировка: Юрий Ковалёв занял место Дмитрия Рыбчинского.

Что осталось неизменным — так это надёжность Евгения Латышонка. Вратарь записал себе в актив десять сейвов и сделал всё, чтобы сохранить интригу. Например, в одном из эпизодов перевёл мяч в перекладину после удара Егора Голенкова. В эпизодах же с голами он оказался просто бессилен. Открыл счёт потрясающим выстрелом из-за пределов штрафной Кирилл Щетинин. А вскоре Роналдо позволили замкнуть навес. Для бразильца этот мяч стал уже пятым за южан, и он стал их лучшим бомбардиром в национальном первенстве в 2024 году. А ассистировал ему 19-летний Имран Азнауров, впервые в карьере попавший в основу на матч РПЛ.

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Правда, незадолго до перерыва Роберто Фернандес на подаче углового сократил отставание благодаря рикошету от соперника. А во втором тайме гости вполне могли спастись и даже однажды угодили в штангу. Таким образом, подопечные Валерия Карпина взяли реванш за обидное поражение в полуфинале Пути регионов Кубка России в начале мая. «Балтика» же лишилась шансов на сохранение места в элите напрямую и вынуждена уповать только на попадание в стыки. Для этого необходимо не только обыгрывать «Локомотив» в заключительном туре, но и ждать поражения «Факела» или «Нижнего Новгорода». При равенстве они обойдут обоих конкурентов, поскольку имеют преимущество по личным противостояниям.

Разгром «Нижнего Новгорода»

Завершился же тур бесславным поражением «Нижнего Новгорода» от ЦСКА. Казалось, «Пари НН» в домашних стенах попробует огорчить немотивированного соперника. На деле же он стал первой командой в истории чемпионатов России, пропустившей шесть мячей в двух матчах подряд. Приходится констатировать, что аутсайдеру не помогла и смена рулевого. Под руководством Саши Илича он разошёлся миром со «Спартаком», но проиграл две следующие встречи с общим счётом 3:12.

Ахиллесовой пятой хозяев остаётся оборона. Даже не верится, что в первой части сезона они пропускали мало. Москвичи делали на чужой половине всё, что вздумается, и ещё в первом тайме довели дело до разгрома. Сначала Ивану Облякову позволили в углу штрафной принять подачу и мощно пробить. Затем Тамерлан Мусаев замкнул кросс Виктора Давилы. Наконец, Саша Зделар точно выстрелил с дальней дистанции.

Во второй половине нижегородцам удалось возродить интригу благодаря голам Дмитрия Стоцкого и Хуана Босельи. Между ними уместился удачный выход один на один с Артуром Нигматуллиным в исполнении Давилы после изящного паса Аббосбека Файзуллаева.

Сократив отставание, коллектив Ивича вынужден был идти вперёд и поплатился за это в концовке. Вышедший на замену Антон Заболотный успел не только забить сам, но и ассистировал другому резервисту, Кириллу Глебову. Таким образом, футболисты поспособствовали установлению нового рекорда. Отчётный тур стал самым результативным в истории РПЛ (39 голов).