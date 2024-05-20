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«В какой-то момент не сдержалась»: Гончарову наказали за неприличный жест в адрес волейболисток «Локомотива»

Гончарову наказали за неприличный жест в адрес волейболисток «Локомотива»

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Ольга Теселько
Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову за неприличный жест в адрес игроков «Локомотива» на одну игру будущего сезона и на полгода условно. Если неспортивное поведение повторится, то вторая часть решения вступит в силу. В ответ клуб выступил с требованием к федерации провести повторное заседание в присутствии спортсменки. В свою очередь, Екатерина Гамова не увидела в наказании большой проблемы, но отметила, что конфликта могло и не быть, если бы арбитры вовремя пресекли слишком эмоциональное поведение соперниц.
«В какой-то момент не сдержалась»: Гончарову наказали за неприличный жест в адрес волейболисток «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

Российский волейбол в концовке сезона сотрясал один скандал за другим. Так, диагональная столичного «Динамо» Наталия Гончарова в пятом матче полуфинальной серии с калининградским «Локомотивом» не справилась с эмоциями и показала соперницам, слишком рьяно праздновавшим победу, средний палец.

На следующий день волейболистка принесла извинения за несдержанность, а в клубе обрушились с обвинениями в неспортивном поведении на легионера железнодорожников Эбрар Каракурт. По мнению бело-голубых, турчанка на протяжении всего матча вела себя агрессивно и вызывающе, а порой и неприлично, чем и спровоцировала ответную реакцию Гончаровой.

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По окончании чемпионата во Всероссийской федерации волейбола состоялось заседание дисциплинарной комиссии, одним из вопросов которого было поведение Гончаровой. После обсуждений капитан «Динамо» была отстранена на один матч Суперлиги в грядущем сезоне, а также получила полгода дисквалификации условно. В случае если за этот период эпизод неспортивного поведения повторится, срок станет реальным.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию, особенно на фоне того, что поведение Каракурт вообще не было внесено в повестку, а железнодорожница Валерия Зайцева за аналогичный жест в сторону фанатов липецкого «Протона» отделалась одной игрой дисквалификации без условного срока. Кроме того, Гончарову даже не пригласили на заседание и не дали возможности изложить свою позицию. Как отметил генеральный директор клуба Владимир Зиничев в открытом письме к членам комиссии, это вызывает ряд вопросов.

«Можно предположить, что вы побоялись этого возможного диалога с нами или просто считаете ниже своего достоинства его вести», — говорится в документе.

Зиничев напомнил, что Гончарова — самый титулованный из продолжающих карьеру игрок страны, а также назвал её лицом и совестью не только клуба, но и всего физкультурно‑спортивного общества «Динамо». Именно поэтому, подчёркивается в письме, команда не может оставаться в стороне от происходящего. А один из вопросов гендиректор клуба адресовал двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Сарычевой, входившей в состав дисциплинарной комиссии на заседании.

«Почему вы решили казнить нашу самую заслуженную на сегодняшний день играющую спортсменку и даже не пожурить заезжую для зарабатывания денег иностранку, имеющую неоднозначную, если не сказать скандальную репутацию у себя на родине?» — поинтересовался он.

Зиничев также задался вопросом, по какой причине комиссией вообще рассматривался «вопрос по Гончаровой» (было ли по этому поводу чьё‑то обращение или отметка в протоколе матча) и попросил председателя Всероссийской коллегии судей ВФВ Сергея Титова оценить работу арбитров в этой встрече.

«Прошу данное письмо считать официальным обращением в дисциплинарную комиссию ВФВ с требованием повторно рассмотреть вопрос, связанный с условной дисквалификацией Гончаровой Н.О., на этот раз в её присутствии. Прошу вас из уважения к этой великой спортсменке выслушать её объяснение и тщательно разобрать все обстоятельства, предшествовавшие событию, за которое вы её наказали», — заключил Зиничев.

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Сама Гончарова никак не комментировала наложенные санкции, однако, по мнению прославленной волейболистки Екатерины Гамовой, нельзя сказать, что они чрезмерно жёсткие.

«Всё-таки эти полгода — условно, то есть Наталия сможет выходить на площадку и пропустит только одну игру чемпионата. Не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь. Не будут ли её специально провоцировать соперницы, чтобы условный срок стал реальным? Не думаю, что этого можно ожидать. У нас не такой вид спорта, не припомню каких-то громких конфликтов как между клубами, так и лично между волейболистками. Всё-таки игроки друг друга хорошо знают, многие в разное время играли вместе в тех или иных командах, в том числе в сборных. У Наталии тоже раньше не возникало каких-то проблем с поведением, я думаю, и впредь не будет», — сказала Гамова в разговоре с RT.

При этом двукратная чемпионка мира отметила, что не считает Каракурт провокатором. По её словам, ситуации вполне можно было избежать, если бы арбитры вмешались и погасили огонь конфликта в самом начале.

«Я не могу сказать, что кто-то друг друга специально провоцировал. Просто был достаточно эмоциональный матч, на кону стояло очень много. Первыми, кто мог решить этот вопрос и не допустить дальнейших действий со стороны игроков, были судьи. Они должны были пресечь это в самом начале и дать понять волейболисткам, что если дальше будет продолжаться, то последует наказание очком. Так всё это затухло бы на начальном этапе и не дошло до того, что произошло. А то, что игроки выражают эмоции, это совершенно нормально. Проявляли их и в той, и в другой команде, но вот в какой-то момент именно Наталия не сдержалась», — заключила Гамова.

На том же заседании был рассмотрен вопрос нецензурных высказываний главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина после одного из матчей бронзовой серии с «Динамо». Тогда специалист был недоволен судейским решением в пользу столичной команды, прокомментировав это словами: «Только так и выигрывают. С*** московские!» За свою несдержанность в этом и ещё одном эпизоде рулевой петербургской команды получил более строгое наказание, нежели Гончарова: пять матчей дисквалификации и год условно.

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