«В какой-то момент не сдержалась»: Гончарову наказали за неприличный жест в адрес волейболисток «Локомотива»

Дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову за неприличный жест в адрес игроков «Локомотива» на одну игру будущего сезона и на полгода условно. Если неспортивное поведение повторится, то вторая часть решения вступит в силу. В ответ клуб выступил с требованием к федерации провести повторное заседание в присутствии спортсменки. В свою очередь, Екатерина Гамова не увидела в наказании большой проблемы, но отметила, что конфликта могло и не быть, если бы арбитры вовремя пресекли слишком эмоциональное поведение соперниц.

Российский волейбол в концовке сезона сотрясал один скандал за другим. Так, диагональная столичного «Динамо» Наталия Гончарова в пятом матче полуфинальной серии с калининградским «Локомотивом» не справилась с эмоциями и показала соперницам, слишком рьяно праздновавшим победу, средний палец.

На следующий день волейболистка принесла извинения за несдержанность, а в клубе обрушились с обвинениями в неспортивном поведении на легионера железнодорожников Эбрар Каракурт. По мнению бело-голубых, турчанка на протяжении всего матча вела себя агрессивно и вызывающе, а порой и неприлично, чем и спровоцировала ответную реакцию Гончаровой.

По окончании чемпионата во Всероссийской федерации волейбола состоялось заседание дисциплинарной комиссии, одним из вопросов которого было поведение Гончаровой. После обсуждений капитан «Динамо» была отстранена на один матч Суперлиги в грядущем сезоне, а также получила полгода дисквалификации условно. В случае если за этот период эпизод неспортивного поведения повторится, срок станет реальным.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию, особенно на фоне того, что поведение Каракурт вообще не было внесено в повестку, а железнодорожница Валерия Зайцева за аналогичный жест в сторону фанатов липецкого «Протона» отделалась одной игрой дисквалификации без условного срока. Кроме того, Гончарову даже не пригласили на заседание и не дали возможности изложить свою позицию. Как отметил генеральный директор клуба Владимир Зиничев в открытом письме к членам комиссии, это вызывает ряд вопросов.

«Можно предположить, что вы побоялись этого возможного диалога с нами или просто считаете ниже своего достоинства его вести», — говорится в документе.

Зиничев напомнил, что Гончарова — самый титулованный из продолжающих карьеру игрок страны, а также назвал её лицом и совестью не только клуба, но и всего физкультурно‑спортивного общества «Динамо». Именно поэтому, подчёркивается в письме, команда не может оставаться в стороне от происходящего. А один из вопросов гендиректор клуба адресовал двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Сарычевой, входившей в состав дисциплинарной комиссии на заседании.

«Почему вы решили казнить нашу самую заслуженную на сегодняшний день играющую спортсменку и даже не пожурить заезжую для зарабатывания денег иностранку, имеющую неоднозначную, если не сказать скандальную репутацию у себя на родине?» — поинтересовался он.

Зиничев также задался вопросом, по какой причине комиссией вообще рассматривался «вопрос по Гончаровой» (было ли по этому поводу чьё‑то обращение или отметка в протоколе матча) и попросил председателя Всероссийской коллегии судей ВФВ Сергея Титова оценить работу арбитров в этой встрече.

«Прошу данное письмо считать официальным обращением в дисциплинарную комиссию ВФВ с требованием повторно рассмотреть вопрос, связанный с условной дисквалификацией Гончаровой Н.О., на этот раз в её присутствии. Прошу вас из уважения к этой великой спортсменке выслушать её объяснение и тщательно разобрать все обстоятельства, предшествовавшие событию, за которое вы её наказали», — заключил Зиничев.

Сама Гончарова никак не комментировала наложенные санкции, однако, по мнению прославленной волейболистки Екатерины Гамовой, нельзя сказать, что они чрезмерно жёсткие.

«Всё-таки эти полгода — условно, то есть Наталия сможет выходить на площадку и пропустит только одну игру чемпионата. Не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь. Не будут ли её специально провоцировать соперницы, чтобы условный срок стал реальным? Не думаю, что этого можно ожидать. У нас не такой вид спорта, не припомню каких-то громких конфликтов как между клубами, так и лично между волейболистками. Всё-таки игроки друг друга хорошо знают, многие в разное время играли вместе в тех или иных командах, в том числе в сборных. У Наталии тоже раньше не возникало каких-то проблем с поведением, я думаю, и впредь не будет», — сказала Гамова в разговоре с RT.

При этом двукратная чемпионка мира отметила, что не считает Каракурт провокатором. По её словам, ситуации вполне можно было избежать, если бы арбитры вмешались и погасили огонь конфликта в самом начале.

«Я не могу сказать, что кто-то друг друга специально провоцировал. Просто был достаточно эмоциональный матч, на кону стояло очень много. Первыми, кто мог решить этот вопрос и не допустить дальнейших действий со стороны игроков, были судьи. Они должны были пресечь это в самом начале и дать понять волейболисткам, что если дальше будет продолжаться, то последует наказание очком. Так всё это затухло бы на начальном этапе и не дошло до того, что произошло. А то, что игроки выражают эмоции, это совершенно нормально. Проявляли их и в той, и в другой команде, но вот в какой-то момент именно Наталия не сдержалась», — заключила Гамова.

На том же заседании был рассмотрен вопрос нецензурных высказываний главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина после одного из матчей бронзовой серии с «Динамо». Тогда специалист был недоволен судейским решением в пользу столичной команды, прокомментировав это словами: «Только так и выигрывают. С*** московские!» За свою несдержанность в этом и ещё одном эпизоде рулевой петербургской команды получил более строгое наказание, нежели Гончарова: пять матчей дисквалификации и год условно.