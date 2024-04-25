«Одним мячом сломали»: тренер «Ленинградки» обрушился с оскорблениями на волейболисток «Динамо» после поражения

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин оскорбительно высказался в адрес московского «Динамо» после поражения в третьем матче бронзовой серии Суперлиги. Негодование специалиста вызвал спорный эпизод на тай-брейке, в котором судьи после просмотра повтора отдали очко столичной команде. За несдержанность рулевому петербурженок может грозить как штраф, так и дисквалификация. Между тем, бело-голубые оказываются в центре скандала во второй раз за месяц. Ранее советница гендиректора клуба Елена Година обвинила игроков калининградского «Локомотива» в пропаганде нетрадиционных ценностей.

В российском волейболе, где сейчас проходят финальные серии плей-офф, страсти накалились до предела и разразился очередной скандал. Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин после третьего матча серии за бронзу со столичным «Динамо» не сумел совладать с эмоциями и обрушился с оскорблением на команду соперниц.

Негодование специалиста вызвал эпизод, произошедший во время решающего, пятого сета при счёте 2:1 в пользу москвичек. Завязался затяжной розыгрыш, и после скидки Ирины Капустиной либеро хозяек Валерия Перова в отчаянном нырке подняла мяч, а затем Юлия Кутюкова заработала очко, отыгравшись от блока в аут.

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Однако наставник бело-голубых Константин Ушаков решил взять челлендж и проверить касание мяча во время спасения в исполнении Перовой. После видеопросмотра главный судья встречи Владимир Карпенко отдал очко «Динамо», что вызвало бурную реакцию со стороны «Ленинградки» и Кашина, который даже получил жёлтую карточку за споры с арбитром. После этого эпизода хозяйки не смогли оправиться от психологического удара и уступили тай-брейк со счётом 9:15.

После матча Кашин не стал особо подбирать слова в общении с журналистами. Он объяснил, что видеоповтор не дал чёткого ответа, было ли касание мяча пола или нет, а значит прежнее решение судьи должно было остаться в силе.

«Одним мячом сломали. Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Суки московские!» — заявил специалист.

Теперь наставнику «Ленинградки», вероятно, предстоит объяснить членам дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола причину своей несдержанности. По словам генерального секретаря организации Александра Ярёменко, санкции за подобную выходку могут быть довольно серьёзными.

«Ему может грозить как дисквалификация, так и штраф, а может, и всё вместе», — цитирует Ярёменко «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что в 2022 году за оскорбление темнокожей волейболистки «Уралочки» Монтальво возглавлявший тогда калининградский «Локомотив» Андрей Воронков получил два года дисквалификации. Впоследствии ему скостили срок вдвое, сделав вторые 12 месяцев условными. Свои извинения спортсменке тренер принёс лишь спустя год. Со стороны Кашина и «Ленинградки» пока не последовало ни комментариев, ни извинений в связи с эпизодом. В «Динамо» комментировать эту тему также отказались.

Нынешний скандал — не первый в этом плей-офф с участием столичной команды. Предыдущий разгорелся после пятого матча полуфинала между бело-голубыми и «Локомотивом», завершившегося победой калининградской команды. Бывшая доигровщица, а ныне советник гендиректора бело-голубых Елена Година раскритиковала игроков «Локо» Эбрар Каракурт и Юлию Бровкину за объятия и «однополые поцелуи» во время игры. В записи блога на сайте клуба она также приложила совместный снимок девушек в необычных нарядах, вероятно с вечеринки по поводу Хэллоуина, назвав их «сатанинскими».

Година высказала мнение, что подобные поступки игроков оскорбляют многонациональную культуру и историю России и недопустимы во время спортивных состязаний. Мнение бывшей волейболистки поддержал гендиректор «Динамо» Владимир Зиничев, заявивший, что Елена — авторитетный человек в спорте и имеет право высказывать свою позицию.

«Можно, конечно, раздувать пожар из того, что сказала Година, но конструктивнее было бы всем разобраться с собой. Нам — с тем, как мы играем. Калининграду — с тем, что они позволяют себе в присутствии детей и болельщиков, которые пришли смотреть волейбол, а не сексуальные жесты игроков, что выкладывают в соцсетях их игроки. Федерации — с квалификацией судей, которые по пять раз ошибаются в одну сторону. А это же имеет большое значение, когда играют равные команды», — заявил тогда функционер «Чемпионату».

Многие интернет-пользователи пристыдили тогда «Динамо» за такие нападки после неудачи в серии и посоветовали обращать внимание на поведение собственных игроков, ведь по окончании того самого матча лидер бело-голубых Наталья Гончарова показала неприличный жест соперницам (впоследствии она извинилась за несдержанность). На сторону игроков «Локомотива» встала и легендарная Екатерина Гамова, которая отметила, что эмоциональное празднование заработанных очков свойственно волейболистам в целом.

«Это всё высосано из пальца на фоне того, что команда проиграла. Будьте выше этого, вы проиграли, примите этот факт и с достоинством выйдите из этой ситуации. А то, что сейчас происходит, это какое-то дешёвое мыльное шоу», — заявила она «Комсомольской правде».

В «Локо» же не стали комментировать обвинения в свой адрес, а лишь тонко поддели динамовок в соцсетях. Там сделали репост публикации бело-голубых, в которой были нарезки якобы неспортивного поведения соперниц. На видео в основном Каракурт, которая то спорит с судьёй, то эмоционально кричит в сторону трибун после забитого мяча, то расстроенно стучит себе по голове после проигранного.

«Спасибо ЖВК «Динамо» за эмоции! Отличный получился полуфинал! Настоящее украшение всего чемпионата», — подписали пост в Telegram-канале «Локо».

Следующий матч серии за бронзу Суперлиги, в которой «Динамо» лидирует со счётом 2-1, пройдёт 26 апреля в Санкт-Петербурге. Если петербурженки сумеют восстановить паритет, то решающее противостояние состоится в Москве 29 апреля.