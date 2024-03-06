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СЭ: устроившая драку в клубе Стамбула волейболистка Каракурт вернётся в «Локомотив» 6 марта

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Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт, устроившая драку в клубе Стамбула (Турция), должна прибыть в расположение команды 6 марта.

По информации «СЭ», клуб не будет комментировать инцидент в Турции, пока не узнает позицию спортсменки.

Накануне появилась информацию о том, что волейболистка в состоянии алкогольного опьянения устроила драку в ночном клубе Стамбула. Она забралась на сцену и отобрала микрофон у певицы, после чего началась потасовка.

Ранее сообщалось, что девушка Квинси Промеса выложила видео с футболистом из ночного клуба Дубая.

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