СЭ: устроившая драку в клубе Стамбула волейболистка Каракурт вернётся в «Локомотив» 6 марта
По информации «СЭ», клуб не будет комментировать инцидент в Турции, пока не узнает позицию спортсменки.
Накануне появилась информацию о том, что волейболистка в состоянии алкогольного опьянения устроила драку в ночном клубе Стамбула. Она забралась на сцену и отобрала микрофон у певицы, после чего началась потасовка.
Ранее сообщалось, что девушка Квинси Промеса выложила видео с футболистом из ночного клуба Дубая.