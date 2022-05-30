Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление Монтальво

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее кубинская волейболистка Монтальво заявила, что хочет вернуться в Россию после расистского скандала.