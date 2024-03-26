Сын Тетюхина, 219-сантиметровый Заболотников и юркий Фёдоров: кто идёт на смену лидерам сборной России по волейболу

В России завершился регулярный чемпионат по волейболу среди мужских команд, впереди — стадия плей-офф. В списках лучших игроков — немало новых имён, и это говорит о том, что даже в условиях отстранения от международных соревнований в стране продолжают появляться и прогрессировать сильные спортсмены. На кого из подрастающего поколения стоит обратить внимание во время решающих матчей турнира — в материале RT.

Регулярный чемпионат России по волейболу среди мужских команд завершился победой казанского «Зенита». Также в четвёрку лучших, получивших прямые путёвки в четвертьфинал плей-офф, вошли «Локомотив», «Белогорье» и «Динамо». Их соперниками по четвертьфиналу станут победители квалификационного этапа, в котором в сериях до двух побед с «золотым сетом» сразятся коллективы, занявшие с пятого по тринадцатое места.

Текущий сезон открыл немало новых имён, а также позволил лучше раскрыться уже известным, но ещё юным игрокам. Даже в условиях отстранения от международных стартов в России продолжают расти сильные волейболисты, которые в скором времени придут на смену многолетним лидерам национальной команды.

Павел Тетюхин, доигровщик «Белогорья»

Сын легендарного доигровщика Сергея Тетюхина не новичок в сборной России, хотя и опытным бойцом его не назовёшь. Игрок «Белогорья» дебютировал в национальной команде осенью 2021 года, когда его экстренно призвали на чемпионат Европы в связи с травмами Антона Сёмышева и Дениса Богдана.

Павел не был игроком основы, а лишь изредка выходил на замену под подачу, но уже тогда было понятно, что он в ближайшем будущем сможет побороться за место в стартовой шестёрке.

В связи с отстранением сборной России от международных турниров, шанса полноценно проявить себя ему так и не представилось. Но зато за прошедшие два года молодой игрок превратился из подающего надежды юниора в одного из лидеров своей родной команды — белгородского «Белогорья». А перед началом сезона-2023/24 волейболист, которому на тот момент было лишь 22 года, был выбран капитаном.

Несмотря на возраст, Тетюхин — рекордсмен по количеству матчей за клуб в нынешнем составе. Его дебют в основе состоялся ещё в 2017 году, но тогда он появлялся на площадке изредка. А полноправным игроком «Белогорья» Павел стал в 2019-м, и с того времени он выходил на площадку в 183 играх чемпионата России. В завершившимся регулярном чемпионате капитан «Белогорья» стал вторым по результативности игроком команды после диагонального Мохамеда Аль-Хачдади. Павел набрал 352 очка, из них 33 — эйсами. Подача — одна из сильных сторон наследника Сергея Тетюхина.

Роман Мурашко, диагональный «Енисея»

22-летний игрок красноярского «Енисея» Роман Мурашко вошёл в тройку самых результативных игроков регулярного чемпионата Суперлиги. В его активе 458 очков в 29 играх. Россиянин уступил лишь опытному сербскому легионеру «Урала» Урошу Ковачевичу, который провёл на один матч больше и настрелял 479 очков.

Мурашко — воспитанник системы новосибирского «Локомотива», хотя родился в Калининграде. В составе «железнодорожников» Роман четыре раза выигрывал Молодёжную лигу, а также признавался самым ценным игроком и лучшим диагональным первенства. Кроме того, он — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров и молодёжи, и становился лучшим в своём амплуа на обоих турнирах.

Молодой нападающий дебютировал в Суперлиге в прошлом сезоне, который он провёл в составе «Динамо-ЛО», а летом перебрался в Красноярск. Дебютант не только быстро закрепился в основе, но и стал главной атакующей силой «Енисея». Кроме того, он оказался мастером в исполнении эйсов. За 30 туров чемпионата Роман сделал их 49 и занял третье место в лиге в этом компоненте, лишь немного уступив Илье Казаченкову (53) и Павлу Панкову (51).

Одна из самых ярких серий его подач пришлась на декабрьский матч с лидером регулярки казанским «Зенитом». Сибиряки уступали тогда 0:2 по сетам, и при счёте 20:19 в третьей партии Мурашко вышел на подачу и исполнил пять эйсов подряд. Главный тренер казанцев Алексей Вербов использовал все возможные хитрости, чтобы сбить Романа, однако ни тайм-аут, ни видеоповтор не остановили диагонального — он довёл счёт до победного 25:19. А в четвёртом сете Мурашко реализовал восемь из 11 атак и помог команде перевести матч в тай-брейк, где сильнее оказался, увы, «Зенит».

Илья Фёдоров, либеро «Зенита»

Постепенно в одного из лидеров отечественного волейбола превращается 21-летний Илья Фёдоров. По итогам нынешней регулярки он продемонстрировал крайне высокий процент позитивного приёма (51) — наравне с одним из лучших игроков мира на этой позиции, олимпийским чемпионом Токио Женей Гребенниковым.

Илья — воспитанник казанской школы волейбола, прошёл в Татарстане все этапы карьеры — от молодёжной команды до основы «Зенита». В сборной России он становился серебряным призёром ЧМ среди спортсменов не старше 19 лет в 2019 году, а также чемпионом Европы среди волейболистов до 21 года в 2020-м. На обоих турнирах Илья признавался лучшим либеро.

В российской Суперлиге Фёдоров впервые вышел на площадку ещё в декабре 2018 года в 16-летнем возрасте, но тогда он провёл всего пару розыгрышей с командой. А полноценный дебют состоялся в 2021 году при Владимире Алекно. Теперь же, когда казанцами руководит Алексей Вербов, сам выступавший в амплуа либеро в бытность игроком, у уроженца Новочебоксарска появилось ещё больше возможностей совершенствовать мастерство.

Игрок ВК "Динамо" Илья Федоров

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Георгий Заболотников, центральный блокирующий «Белогорья»

В «Белогорье» вырастили классного центрального блокирующего, которого любители волейбола даже называют наследником Дмитрия Мусэрского. 21-летнему Георгию Заболотникову такие сравнения льстят, ведь именно олимпийского чемпиона Лондона он называет эталоном игрока в этом амплуа.

Также по теме На высоте: волейболист Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ и вошёл в символическую сборную турнира Россиянин Дмитрий Мусэрский завоевал бронзовую медаль клубного чемпионата мира по волейболу в составе японской команды «Сантори»....

И в одном молодой волейболист уже превзошёл своего знаменитого коллегу — Георгий выше Дмитрия на один сантиметр, его рост 219 см.

Заболотников родился в Москве и начинал заниматься спортом в ЦСКА. Когда ему было 13 лет, белгородские тренеры заметили высокого парня и предложили переехать. С тех пор он душой и сердцем предан «львам»: заключил контракт до 2026 года и не намерен куда-либо переходить. Особенно теперь, когда команду возглавил Александр Волков — ещё один центральный, завоевавший золото на Играх-2012.

В Суперлиге Заболотников дебютировал в сезоне-2020/21, но полноценно влился в команду лишь спустя два года. В нынешнем чемпионате Георгий провёл 27 матчей, набрал 285 очков — из них 53 на блоке и 20 подачами навылет. По количеству очков среди игроков своего амплуа Георгий занял второе место после одноклубника Чжана Цзиньиня. Причём его эффективность в атаке — 61% — одна из самых высоких в Суперлиге.

Михаил Вышников, связующий «Факела»

Сложнее всего пробивать путь в элиту молодым связующим. Зачастую им приходится не один год сидеть в запасе за спиной более опытного и матёрого партнёра, довольствуясь редкими выходами на замену. Такой путь пришлось проделать чемпиону Европы среди молодёжи Михаилу Вышникову в новоуренгойском «Факеле». В дебютном сезоне в Суперлиге (2021/22) ему представился лишь один шанс провести матч целиком, когда травмировался Тимофей Жуковский.

В следующем чемпионате, когда в команду пришёл олимпийский чемпион Сергей Гранкин, игрового времени у молодого пасующего прибавилось, а в нынешней регулярке он и вовсе провёл на площадке больше игр, чем его более титулованный коллега. Из 27 матчей с Вышниковым в стартовом составе «Факел» выиграл 11. В свой актив 22-летний связующий записал 11 эйсов, 17 очков на блоке и шесть — в атаке.

Тренер «Белогорья» Александр Волков

Отдельного упоминания заслуживает и молодой тренер «Белогорья» Александр Волков. Победитель Игр-2012 завершил карьеру игрока по окончании прошлого сезона, завоевав золото чемпионата страны с казанским «Зенитом». А уже вскоре после этого объявил о начале тренерской деятельности. Причём он сразу получил в своё управление команду Суперлиги.

Старт нового первенства выдался для «Белогорья» не слишком удачным: белгородцы потерпели семь поражений в 15 матчах первого круга и завершили его на шестом месте турнирной таблицы. Стоит отдать должное руководству клуба, которое не стало принимать поспешных решений и позволило Волкову продолжить своё дело. И вторую часть регулярки «Белогорье» прошло без единого поражения, благодаря чему поднялось на третье место и гарантировало себе прямую путёвку в четвертьфинал.

Последний раз «львы» оказывались в тройке по итогам регулярного чемпионата в 2018 году, когда на площадке ещё блистали Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский и Сергей Гранкин.