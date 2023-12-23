Матыцин считает, что мировой волейбол теряет зрелищность без сборных России

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что мировой волейбол оскудел после отстранения российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

«Российский волейбол сейчас отстранён, вернее, это международный волейбол отстранён от российского, и они, соревнования, теряют зрелищность, конкурентность, соревновательность», — цитирует Матыцина ТАСС.

Глава Минспорта пожелал Международному олимпийскому комитету (МОК) «не только быть сильнее, но и быть быстрее в принятии правильных решений».

«В нашей стране, к великому сожалению, не прошёл чемпионат мира, то не мы потеряли, хотя очень сожалеем, то потерял мировой волейбол. Пусть быстрее надлежащие организации примут решение, чтобы мы в России проводили соревнования. В следующем году пройдёт очень много ярких турниров», — добавил Матыцин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев выразил уверенность, что МОК в скором времени пересмотрит своё отношение к России в лучшую сторону.