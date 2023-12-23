Патрушев надеется, что МОК станет сильнее и не будет поддаваться давлению

Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) в скором времени пересмотрит своё отношение к России в лучшую сторону.

«У нас будет ещё больше золотых медалей, как только Международный олимпийский комитет не будет слабым, а станет сильнее. И не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно», — цитирует Патрушева ТАСС.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что российские спортсмены, которые «занимаются волейболом, обладают очень сильным потенциалом и мало кто в мире может с ними сравниться».

«Мы совершенствуем нашу материальную базу. Это привлекает всё больше и больше тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Сегодня уже 2 млн 400 тыс. человек занимаются волейболом», — добавил Патрушев.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.