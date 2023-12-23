Патрушев надеется, что МОК станет сильнее и не будет поддаваться давлению
«У нас будет ещё больше золотых медалей, как только Международный олимпийский комитет не будет слабым, а станет сильнее. И не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно», — цитирует Патрушева ТАСС.
Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что российские спортсмены, которые «занимаются волейболом, обладают очень сильным потенциалом и мало кто в мире может с ними сравниться».
«Мы совершенствуем нашу материальную базу. Это привлекает всё больше и больше тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Сегодня уже 2 млн 400 тыс. человек занимаются волейболом», — добавил Патрушев.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.