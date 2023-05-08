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Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру

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Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что капитан и блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков завершил игровую карьеру.
Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру
  • РИА Новости

«Александр Волков после победы в чемпионате России заявил о завершении игровой карьеры. Насколько я понимаю, он сейчас планирует стать тренером. Но не в нашем клубе», — цитирует Брызгалова РИА Новости.

38-летний Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призёром Игр-2008, а также серебряным медалистом чемпионата Европы 2007 и шестикратным чемпионом России.

7 мая волейболисты казанской команды завоевали золотые медали чемпионата России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо».

Ранее волейболистки московского «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» во втором матче финала Суперлиги.

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