Волейболист Красильников упрекнул МОК в проявлении слабости

Серебряный призёр Олимпиады по пляжному волейболу Станислав Красильников считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет слабость, не допуская российских атлетов к соревнованиям в командных видах спорта.

«Приятно, что Олимпийский комитет России нас поддерживает. Приятно получить перед Новым годом такие подарки. Но никакие деньги не заменят наши выступления на международной арене. Так как МОК проявляет свою слабость и не допускает командные виды спорта, это печально», — цитирует Красильникова ТАСС.

При этом он выразил надежду, что МОК в 2024 году изменит свою позицию в лучшую сторону по допуску россиян.

«Пока ничего не понимаем, но мы готовимся. И будь что будет, главное — держать себя в форме и боеготовности», — добавил Красильников.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее двукратный призёр Олимпиады Анастасия Войнова сообщила, что продолжит выступать в соревнованиях по велотреку, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.











