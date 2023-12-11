На высоте: волейболист Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ и вошёл в символическую сборную турнира

Россиянин Дмитрий Мусэрский завоевал бронзовую медаль клубного чемпионата мира по волейболу в составе японской команды «Сантори». Олимпийский чемпион Лондона стал самым результативным игроком турнира, набрав 94 очка в четырёх матчах, а также был включён в символическую сборную. Для россиянина это уже вторая награда на клубном ЧМ — в 2014 году он завоёвывал трофей в составе «Белогорья».

Дмитрий Мусэрский стал одним из главных героев клубного чемпионата мира по волейболу, который прошёл в Индии. Олимпийский чемпион Лондона привёл «Сантори Санбёрдс» к бронзе — первым в истории Японии медалям турнира, а также получил приз самому результативному игроку.

Российский диагональный набрал 94 очка в четырёх матчах и с большим отрывом опередил ближайшего преследователя Майкла Санчес-Божулева, некогда игравшего в составе новосибирского «Локомотива» и новоуренгойского «Факела». Мусэрский стал лучшим и по количеству реализованных атак (87), а также был включён в символическую сборную соревнований. Таким образом, Дмитрий добавил бронзовую награду к победе в клубном ЧМ-2014 в составе «Белогорья».

Пополнил он и богатую коллекцию наград, завоёванных за годы выступлений в Японии. В его активе две золотые, серебряная и бронзовая медали чемпионата страны, а также серебро и золото клубного чемпионата Азии и звание MVP этого турнира в нынешнем году. Именно благодаря первому месту на континентальном уровне «Сантори» получил право сыграть в Бангалоре.

Во многом благодаря усилиям Мусэрского «Санбёрдс» удалось не только выйти в полуфинал, но и завоевать медали. При этом оба матча плей-офф превратились в настоящие триллеры, завершившиеся лишь на тай-брейках. Естественно, значительная нагрузка в них легла на плечи российского богатыря, который в свои 35 лет остаётся лидером команды.

В полуфинале с бразильским «Минасом» Мусэрский атаковал 43 раза — более 40% от общего числа попыток — и реализовал 22 из них. При такой нагрузке неудивительно, что время от времени «мухобойка» олимпийского чемпиона давала сбой. Самой обидной стала ошибка на матчболе соперника в пятом сете, когда он не попал по рукам блокирующих и отправил мяч в аут.

Но в матче за третье место с турецким «Халкбанком» Дмитрий полностью реабилитировался. Эта встреча стала его бенефисом: в активе олимпийского чемпиона 29 реализованных атак из 53 и ещё одно очко на блоке.

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Победителем турнира во второй раз подряд стала итальянская «Перуджа».

На то, чтобы отпраздновать успех, у игроков «Сантори» есть чуть больше недели. Уже 23 декабря команде предстоит очередной матч в чемпионате страны, где «птицы» пока лидируют с 11 победами. Для Мусэрского это будет шанс завоевать третье золото японского первенства.

Как известно, большую часть своей профессиональной карьеры Мусэрский провёл в Белгороде. За основную команду «Белогорья» Дмитрий дебютировал ещё в 2006 году, выйдя на замену в нескольких матчах Лиги чемпионов. Тогда он выступал на позиции центрального блокирующего, что было оправданно при его солидном росте — 218 см.

Именно в этом амплуа волейболист значился и в заявке сборной России на Олимпиаде 2012 года, но решающий вклад в финальную победу над бразильцами он внёс в качестве диагонального, заменив Максима Михайлова. Дмитрий реализовал тогда 28 атак из 49, а в целом набрал 31 очко за матч. Такая рокировка от главного тренера Владимира Алекно не только в итоге принесла национальной команде золото, но и стала в каком-то смысле определяющей. После Игр Мусэрский не раз выходил на площадку в качестве диагонального, а перебравшись в 2018 году в Японию, заиграл в «Сантори» именно на этой позиции.

«Переговоры длиною в восемь месяцев завершились. Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась. Контракт подписан... Уверен, это будет интересный и полезный опыт для меня — как для спортсмена, так и для моей личности в целом», — писал Дмитрий в соцсети после заключения договора с клубом из Осаки в августе 2018-го.

Мусэрский достаточно быстро адаптировался в новой стране и чемпионате и стал любимцем японских болельщиков. Однако, играя в «Сантори», в 2021 году россиянин получил девятимесячную дисквалификацию за положительную допинг-пробу, взятую в 2013-м. Обвинения в его адрес строились на основании печально известной базы данных LIMS, где говорилось об обнаружении в одной из его старых проб запрещённого психостимулятора.

Из-за санкций игрок пропустил Олимпийские игры в Японии, что стало для него тяжёлым психологическим ударом. В этой ситуации выше всяких похвал повели себя руководители «Санбёрдс». В клубе поддержали спортсмена, не стали разрывать с ним контракт, и Дмитрий вернулся в команду в январе 2022 года. Этой весной он продлил договор ещё на год и, несмотря на солидный для волейбола возраст, вешать кроссовки на гвоздь не собирается.