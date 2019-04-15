Российский волейболист Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии
- Reuters
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на официальный сайт японского первенства.
Россиянин также стал самым результативным игроком турнира, набрав 736 очков в 32 матчах. Помимо этого, он был включён в шестёрку лучших волейболистов чемпионата.
Его команда покинула турнир на стадии четвертьфинала. Чемпионом Японии стал «Панасоник Пантерз».
Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов.