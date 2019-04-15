Российский волейболист Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии

Российский волейболист «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии по волейболу сезона-2018/19.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на официальный сайт японского первенства.

Россиянин также стал самым результативным игроком турнира, набрав 736 очков в 32 матчах. Помимо этого, он был включён в шестёрку лучших волейболистов чемпионата.

Его команда покинула турнир на стадии четвертьфинала. Чемпионом Японии стал «Панасоник Пантерз».

Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов.