Российский волейболист Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии

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Российский волейболист «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии по волейболу сезона-2018/19.
Российский волейболист Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на официальный сайт японского первенства.

Россиянин также стал самым результативным игроком турнира, набрав 736 очков в 32 матчах. Помимо этого, он был включён в шестёрку лучших волейболистов чемпионата.

Его команда покинула турнир на стадии четвертьфинала. Чемпионом Японии стал «Панасоник Пантерз».

Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов.

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