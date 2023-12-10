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Россиянин Мусэрский с «Сантори» завоевал бронзу клубного ЧМ по волейболу

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Японский «Сантори» впервые в истории завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира по волейболу.
Россиянин Мусэрский с «Сантори» завоевал бронзу клубного ЧМ по волейболу
  • Gettyimages.ru

Команда из Осаки в матче за третье место нанесла поражение турецкому «Халкбанк» на тай-брейке (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12).

Российский диагональный «Сантори» Дмитрий Мусэрский набрал 30 очков и стал лучшим бомбардиром матча.

Золотые медали завоевала итальянская «Перуджа», которая в финале обыграла бразильский «Минас» (25:13, 25:21, 25:19).

Ранее Мусэрский заявил, что настолько соскучился по России, что не рассматривает никакие путешествия.

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