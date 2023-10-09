Выстраданный реванш: «Динамо» обыграло «Зенит» и завоевало волейбольный Кубок Столетия

Московское «Динамо» одержало победу в розыгрыше Кубка Столетия, посвящённого юбилею российского волейбола. В финале турнира подопечные Константина Брянского проиграли казанскому «Зениту» два стартовых сета, однако затем нашли в себе силы перевернуть ход матча и взять верх на тай-брейке. Таким образом, бело-голубые взяли реванш за поражение в финальной серии последнего чемпионата России. Самыми результативными игроками встречи стали Михаил Лабинский и Роман Шкулявичус, набравшие 23 и 20 очков соответственно. В матче за третье место новосибирский «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Мужское столичное «Динамо» поддержало победное начинание одноклубниц и также завоевало уникальный трофей — Кубок Столетия, розыгрыш которого был посвящён юбилею отечественного волейбола. В финале бело-голубые в невероятном по накалу страстей матче одолели казанский «Зенит» на тай-брейке и взяли реванш за обидное поражение в финальной серии прошлого чемпионата России.

На пути к решающему матчу обе команды уверенно заняли первые места в своих группах, уступив лишь по одной встрече из шести. В полуфинале динамовцы одолели санкт-петербургский «Зенит» в четырёх сетах, а подопечные Алексея Вербова без особых проблем справились с новосибирским «Локомотивом» за три партии.

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Противостояние между «Динамо» и «Зенитом» уже давно стало классикой российского волейбола. Только в финалах Суперлиги команды встречались друг с другом шесть раз, ещё трижды сходились в решающих битвах за Кубок страны. Но во всех противостояниях победителями раз за разом выходили казанские волейболисты. Исключением за последнее время стал лишь розыгрыш Суперкубка в прошлом году, где в пятисетовом поединке сильнее оказались динамовцы.

Нынешний финал по драматургии не уступал той встрече годичной давности, хотя поначалу складывалось впечатление, что трофей не сможет отправиться в Москву.

Игроки «Динамо» с начала матча крайне слабо играли на приёме и, не успев опомниться, за несколько минут получили минус шесть очков — 2:8. Брянскому пришлось брать тайм-аут и менять либеро — вместо Лаури Керминена на площадку отправился Евгений Баранов. После встряски дела у москвичей пошли лучше, но сократить отрыв не получилось — сет завершился с неприличным для многократных чемпионов страны счётом 17:25. Аналогичные цифры светились на табло и после второй партии. Казанцы в лице Дмитрия Волкова, Михаила Лабинского и Романа Романовского раз за разом укладывали на лопатки соперников мощнейшими подачами, да и в атаке действовали уверенно и почти безошибочно. «Зенит» вёл 10-0 по эйсам, а «Динамо» выглядело растерянным, а моментами просто беспомощным.

Но всё поменялось в следующем сете. Казанцы, вероятно, поверили в лёгкую победу и слегка сбавили обороты, а москвичи, напротив, выровняли игру, свели к минимуму количество ошибок и смогли впервые в матче повести в счёте — 10:8. Обрёл себя наконец Антон Сёмышев: у столичного доигровщика полетела подача и стали получаться хорошие атаки. Уверенно действовал на блоке Илья Власов, зачехливший в ответственные моменты лидеров соперника — Романовского и Волкова. В итоге небольшой заработанный перевес «Динамо» смогло удержать до конца сета и размочить-таки счёт в игре.

Этот локальный успех стал отличным психологическим стимулом для подопечных Брянского. В четвёртой партии это были совсем другие волейболисты — заряженные на победу, готовые бороться за каждый мяч. И этот игровой отрезок закономерно остался за ними — у казанцев не нашлось той силы, которая сломила бы напор бело-голубых и вернула ход матча в прежнее русло.

А тай-брейк получился по-настоящему шикарным. К смене сторон небольшое преимущество — 8:6 — заработали казанцы: сначала динамовец Денис Богдан подал в аут, а затем Волков исполнил очередной эйс. Но после ряда ошибок «Зенита» счёт сравнялся, и борьба пошла очко в очко.

При счёте 12:12 арбитры долго разбирали при помощи видеопросмотра спорный эпизод — от чьего касания мяч после борьбы на сетке улетел в аут. Решение было принято в пользу команды Алексея Вербова, получившей таким образом важное очко. Но «Динамо» тут же отыгралось, забив из сложной и неудобной позиции после слабого приёма, а затем и заработало первый матчбол благодаря филигранной подаче капитана Павла Панкова. Вторую такую же ему исполнить не удалось, и игра продолжилась, но недолго. В следующем же розыгрыше динамовцы организовали себе второй матчбол, а точку поставил Богдан, исполнив неотразимую и неберущуюся подачу — 16:14. Что удивительно, до этого момента доигровщик «Динамо» семь раз ошибся при вводе мяча в игру — больше всех в команде.

По окончании противостояния волейболист поделился ощущениями от поединка.

«Суперэмоции! Перевернули такой матч — у соперника всё получалось в первых двух партиях. Но мы тоже красавцы, что смогли обернуть всё в свою пользу, всех поздравляю, мы молодцы. Если честно, я сильно удивлён тому, что получил приз лучшего игрока, мне кажется, было много достойных людей, которые должны получить его вместо меня. Но благодарен всем, кто меня поддерживал», — приводит слова Богдана пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В свою очередь, капитан бело-голубых Павел Панков объяснил, что перевернуть ход неудачно складывавшегося матча игрокам удалось за счёт командных действий и терпения.

«Терпели и ждали. Они не совсем ровные, когда-то должны были начать ошибаться, и они начали. А мы аккуратненько сыграли, в защите подтащили, забили мячи», — отметил связующий «Динамо».