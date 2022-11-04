«Нет смысла строить какие-то планы»: Гончарова — о возможном пропуске Игр, успешном старте «Динамо» и новых отношениях

Когда поступит приглашение от тренерского штаба сборной России, тогда и придёт время обдумывать и принимать решение о возвращении. Об этом в интервью RT заявила волейболистка Наталия Гончарова. По её мнению, нет смысла думать об Олимпиаде в Париже и строить планы в связи с отстранением. Диагональная нападающая рассказала, почему не перебралась в один из европейских клубов, и прокомментировала удачный старт «Динамо» в новом сезоне.

— Нынешний сезон для вас уже 16-й в составе московского «Динамо». Не пугает число?

— Нет, совсем нет. (Улыбается.) Мне здесь всё нравится. Были и победы, и поражения, я столько лет иду с клубом вместе, что не хочется расставаться. По поводу условий нам с руководством всегда удавалось договариваться так, чтобы всех всё устраивало, благодаря этому и стало возможным такое продолжительное сотрудничество.

— Вас не смущало, что в этом сезоне российские команды остались без еврокубков? Не поверю, что у вас не было предложений из Европы, позволявших сыграть в Лиге чемпионов.

— Такие предложения, конечно, были. Но в сложившейся ситуации мне показалось надёжнее остаться дома. Мне нравится коллектив, нравится тренер, мне комфортно в Москве, поэтому я осталась.

— В прошлом сезоне «Динамо» впервые с 2005 года, если не считать остановленный из-за пандемии турнир в сезоне-2019/20, не сумело пробиться в финал чемпионата России. Эта неудача ещё расстраивает?

— Думаю, у любого спортсмена остаётся осадок после обидного поражения. Тем более когда не получается сыграть за первое место. Но это жизнь, всё может случиться, поэтому долго зацикливаться на неудаче нет смысла. Нужно забыть и переключиться на новый чемпионат. Поэтому сейчас все мысли только о текущем сезоне, а о прошлом уже не хочется думать. Хорошее — в приоритете, поэтому хочется снова сыграть в финале.

— По началу сезона этот настрой чувствуется: команда одержала пять побед подряд в чемпионате, вышла в «Финал четырёх» Кубка страны.

— Мы провели очень хороший тяжёлый сбор этим летом, команда очень здорово мотивирована, у всех чувствуется победный настрой, поэтому хочется продолжать в том же духе.

— После прерванного сезона в 2020 году «Динамо» не завоевало ни одного титула, тогда как до этого четыре раза подряд становилось чемпионом страны. Как-то можете объяснить этот спад?

— Сложно сказать. Вряд ли это было связано именно с ковидом. Если так, то спад был бы у всех команд, скорее всего. Видимо, это было не наше время. Хотя мы ведь добирались до финала в 2021 году — нам не хватило всего несколько очков до победы. Всё могло сложиться по-другому, и сейчас вы бы говорили не о спаде, а о титуле.

— То есть сыграл роль фактор случайности?

— И случайности, и невезения.

— Пару лет назад вы сетовали на низкий уровень конкуренции в чемпионате. Сейчас ситуация улучшается?

— В любом чемпионате есть несколько топ-клубов, которые делят между собой призовые места. Между ними конкуренция есть, она высокая, но остальные команды по классу всё-таки проигрывают. Хотя и они всегда могут преподнести сюрприз, с ними бывает так же сложно. В России я бы выделила первую пятёрку команд, между которыми разворачивается серьёзная борьба за медали.

— С прошлого сезона в женской Суперлиге новый формат: теперь медали разыгрываются не в «Финале шести», а в сериях плей-офф. Что вам ближе?

— Мне больше нравится, когда играют в финале две команды до трёх побед. В «Финале шести» всё-таки велик фактор случайности. Одна игра может решить судьбу команды, которая целый год набирала очки, побеждая всех подряд. Бывает, что один день не задался, проигрываешь всего один матч — и не попадаешь в финал. Можно сказать, сезон идёт насмарку. Это очень обидно, поэтому я за то, чтобы были более продолжительные серии.

— И для зрителей так, наверное, интереснее. Как сейчас, кстати, с посещаемостью матчей чемпионата?

— Во время карантина и сразу после была большая проблема. Трибуны были пустые, играть было очень сложно. И даже когда разрешили присутствовать болельщикам, всё равно было мало людей. И тишина в зале. Сейчас стало гораздо лучше: болельщики приходят, их всё больше и больше, они становятся более активными. Это очень здорово! Мы стараемся играть для них, делимся с ними своими эмоциями, а они — с нами.

— В этом году вместо чемпионата мира у волейболистов была Спартакиада. С какими чувствами пропускали главный старт сезона?

— Выбора-то у нас никакого не было, поэтому старалась даже не думать, что не играем на чемпионате мира. Как сложилось, так сложилось… У нас была Спартакиада, и мы к ней отнеслись максимально серьёзно, ведь команде сразу была поставлена задача выиграть титул. По времени, конечно, непривычно, что такой крупный турнир прошёл всего через месяц с начала подготовки. Было тяжеловато. Но зато мы получили и игровой опыт, и дополнительную психологическую уверенность. Да, где-то проиграли, но смогли завоевать титул, и, на мой взгляд, это здорово.

— За ЧМ следили?

— Игры не смотрела, но результаты отслеживала. Если честно, не ожидала, что сербки смогут выиграть в финале. У них был не самый звёздный состав, раньше был намного лучше, но они доказали, что заслуживают победы. Молодцы, я рада за них.

— При этом вы пропустили сентябрьский сбор национальной команды. Почему?

— Как я понимаю, на него собирали молодых волейболисток, чтобы посмотреть на них и оценить готовность. Это был не тренировочный сбор, а скорее просмотр игроков. Видимо, такой взгляд в будущее.

— Но вы, наверное, поддерживаете связь с Зораном Терзичем?

— Нет. И, честно говоря, не в курсе его планов в отношении меня. Если мне позвонят из сборной, пригласят, тогда буду обдумывать и принимать какое-то решение, а пока никаких разговоров не было.

— Раньше вы говорили, что готовы остаться в команде до парижской Олимпиады, но теперь нет уверенности в том, что сборная России на неё вообще попадёт.

— Да, мы все находимся в состоянии неопределённости. Поэтому, на мой взгляд, нет даже смысла о чём-то думать и строить какие-то планы. Посмотрим, как будет складываться жизнь, допустят нашу сборную или нет. Я решила, что лучше ни на что не надеяться, а там, возможно, всё в итоге будет хорошо.

— В связи с этим не возникает чувства горечи, что в Токио не получилось добраться до медалей?

— Я такой человек, что вообще долго ни о чём не переживаю, так что Олимпиаду уже давно оставила в прошлом. Кроме того, считаю, что, несмотря на результат, наша сборная достойно и классно выступала. Да, где-то не хватило, проиграли, но это спорт. Всё зависело от нас: победили бы сборную Бразилии — пошли бы дальше. Не победили — остались там, где остались.

— А не появляется ли равнодушие в связи со всем происходящим? Лиги чемпионов нет, игр сборной тоже…

— Нет, абсолютно. Мы ведь не бездельничаем всё то время, что освободилось из-за отсутствия международных матчей. Мы тренируемся, и зачастую эти тренировки ещё тяжелее, нежели сами игры. Поэтому нет, держим себя в форме, в тонусе. Наоборот, настрой на эти игры, которых осталось не так уж много, теперь ещё выше.

— А что делаете, когда хочется немного забыть о волейболе?

— Как и многие спортсмены, после игр и тренировок просто стараюсь отдохнуть как следует, выспаться. Провожу время дома с любимым человеком, встречаюсь с друзьями.

— После развода с Алексеем Обмочаевым вы долгое время публично ничего не говорили о личной жизни, но сейчас в соцсетях стали больше делиться такими моментами. Расскажете о своём молодом человеке?

— Я просто дала всем понять, что у меня всё хорошо. У меня есть любимый, я счастлива. Всё остальное хотелось бы оставить для нас двоих.