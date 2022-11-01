Волейбольный клуб «Белогорье» проведёт оставшиеся в 2022 году домашние игры в гостях
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Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Белогорье» должно было провести домашние матчи с новосибирским «Локомотивом», петербургским «Зенитом», минским «Строителем», кемеровским «Кузбассом» и нижегородским «АСК».
Клуб из Белгорода с 12 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (17).
Ранее сообщалось, что пойманный на допинге олимпийский чемпион Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле.