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Волейбольный клуб «Белогорье» проведёт оставшиеся в 2022 году домашние игры в гостях

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Клуб «Белогорье» проведёт пять домашних матчей чемпионата России по волейболу на площадке соперников.
Волейбольный клуб «Белогорье» проведёт оставшиеся в 2022 году домашние игры в гостях
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Белогорье» должно было провести домашние матчи с новосибирским «Локомотивом», петербургским «Зенитом», минским «Строителем», кемеровским «Кузбассом» и нижегородским «АСК».

Клуб из Белгорода с 12 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (17).

Ранее сообщалось, что пойманный на допинге олимпийский чемпион Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле.

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