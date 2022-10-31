Пойманный на допинге олимпийский чемпион Бутько может вернуться к соревнованиям в апреле

Агент Александра Бутько Дмитрий Резванов сообщил, что спортсмен, сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года.

«FIVB предложила мировое соглашение Бутько, это соглашение предполагает, что он сможет вернуться к тренировкам с командой 15 февраля, а участвовать в матчах — с 15 апреля. Это соглашение предполагает признание вины спортсменом», — цитирует Резванова ТАСС.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

Также был дисквалифицирован 35-летний Павел Мороз.

Ранее агент Бутько и Мороза рассказал, что рассмотрение допинговых дел волейболистов затягивается.