Агент Бутько и Мороза рассказал, что рассмотрение допинговых дел волейболистов затягивается

Агент Александра Бутько и Павла Мороза Дмитрий Резванов сообщил, что рассмотрение допинговых дел бывших волейболистов сборной России в Международной федерации волейбола (FIVB) затягивается.

«Пока решения и обновлений нет, процесс затягивается. Александр Бутько направил очередное письмо в FIVB, там отметили, что сейчас у них есть загруженность, в том числе проходят чемпионаты мира», — приводит слова Резванова ТАСС.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира. В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Бутько и Мороз приняли добровольное отстранение за допинг.