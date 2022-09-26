Волейболисты Бутько и Мороз приняли добровольное отстранение за допинг

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что российские волейболисты Александр Бутько и Павел Мороз приняли добровольное отстранение более четырёх месяцев назад и во время рассмотрения их дела отбывают наказание.

«Они не признавали свою вину, есть такая процедура добровольного отстранения. Спортсмен этим декларирует, что не собирается оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства, но косвенно признаёт, что было нарушение, но не по его вине, а по неосторожности либо по незнанию», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Он также подчеркнул, что волейболисты ждут более мягкого приговора.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира. В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее в ВФВ подтвердили информацию о положительных допинг-пробах волейболистов Бутько и Мороза.