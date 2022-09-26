военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Волейболисты Бутько и Мороз приняли добровольное отстранение за допинг

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что российские волейболисты Александр Бутько и Павел Мороз приняли добровольное отстранение более четырёх месяцев назад и во время рассмотрения их дела отбывают наказание.
Волейболисты Бутько и Мороз приняли добровольное отстранение за допинг
  • РИА Новости

«Они не признавали свою вину, есть такая процедура добровольного отстранения. Спортсмен этим декларирует, что не собирается оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства, но косвенно признаёт, что было нарушение, но не по его вине, а по неосторожности либо по незнанию», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Он также подчеркнул, что волейболисты ждут более мягкого приговора.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира 2011 года и чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира. В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее в ВФВ подтвердили информацию о положительных допинг-пробах волейболистов Бутько и Мороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить