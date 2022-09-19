В ВФВ подтвердили информацию о положительных допинг-пробах волейболистов Бутько и Мороза

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, что бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» Александр Бутько и Павел Мороз сдали допинг-пробы, впоследствии оказавшиеся положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/14 в одной команде, и пробы были взяты в Екатеринбурге на «Финале шести», и их результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу. Вряд ли что-то ещё вскроется, срок давности, конечно, повысили до десяти лет», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Он также подчеркнул, что данной информацией о пробах спортсменов в федерации владеют почти полгода. По его словам, сейчас в организации ждут решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола (FIVB).

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира в 2011 году, чемпионом Европы 2017 года. В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России по волейболу. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира. В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что запрещённое вещество попало в организм волейболистов Бутько и Мороза через лекарства.